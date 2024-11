OpenAI umožní umelú inteligenciu ovládať za užívateľov počítač

Foto: SITA/AP

Americká spoločnosť OpenAI pripravuje na uvedenie na trh nový produkt s prvkami umelej inteligencie (AI), pre ktorý zatiaľ používa interné kódové označenie „Operátor“ (operátor). Nový nástroj by mal vedieť ovládať počítač namiesto užívateľa a vykonávať zaň rôzne úkony, napríklad rezerváciu leteniek alebo písanie programovacieho kódu. S odvolaním sa na dva zdroje z OpenAI to dnes uviedla agentúra Bloomberg.

Pred nedávnom podobnú funkciu predstavila spoločnosť Anthropic, ktorá ju integrovala do svojho modelu Claude 3.5 Sonnet.Podľa jedného zo zdrojov Bloombergu vedenie na stredajšej internej porade pre vývojárov uviedlo, že chce nástroj zverejniť v januári ako náhľad v testovacej fáze. Prístupný by mal byť prostredníctvom aplikačného programovacieho rozhrania OpenAI pre vývojárov.OpenAI podľa troch informovaných ľudí pracuje na viacerých výskumných projektoch súvisiacich s týmto typom nástrojov. Najbližšie dokončenie je univerzálny nástroj, ktorý bude vykonávať úlohy vo webprehliadači, uviedol jeden zo zdrojov Bloombergu.

Šéf OpenAI Sam Altman v októbri naznačil prechod na takzvaných agentov v odpovedi na otázku v relácii Pýtajte sa ma na čokoľvek (Ask Me Anything) na serveri Reddit. „Budeme mať lepšie a lepšie modely,“ napísal. „Ja si ale myslím, že to, čo bude pôsobiť ako ďalší obrovský prielom, budú agenti,“ dodal.Spoločnosť OpenAI, ktorej popredným investorom je softvérový gigant Microsoft, predvlani v novembri sprístupnila verejnosti veľký jazykový model ChatGPT. Systém si rýchlo získal popularitu a výrazne prispel k vlne záujmu verejnosti, médií a investorov o AI.

Odvtedy firma predstavila niekoľko nových modelov, napríklad GPT-4o alebo GPT o1-mini, ktoré vždy ponúkajú nové funkcie, schopnosti, prípadne lepšiu pamäť a väčšiu kapacitu. Aktuálne je napríklad možné do modelu nahrávať vlastné dokumenty aj obrázky, ktoré GPT dokáže ďalej analyzovať a vychádzať z nich pri plnení ďalších úloh.V septembri firma dokončila nové kolo financovania, v rámci ktorého získala od investorov 6,6 miliardy dolárov. Transakcie potom celú firmu OpenAI ohodnotila na 157 miliárd dolárov.