OpenAI s ChatGPT patrí medzi najhodnotnejšie firmy sveta: Nová investícia zvýšila hodnotu na 500 miliárd USD

Foto: SITA/AP Photo/Seth Wenig
Foto: SITA/AP Photo/Seth Wenig
autor logo


TASR

Spoločnosť OpenAI, ktorá stojí za komunikačným nástrojom na báze umelej inteligencie ChatGPT, dosiahla hodnotu 500 miliárd dolárov (426,48 miliardy eur). Dostala sa tak na čelo zoznamu najhodnotnejších spoločností sveta. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa vo štvrtok odvolala na zdroje oboznámené so záležitosťou.

Ocenenie je podľa Reuters výsledkom dohody, v rámci ktorej súčasní a bývalí zamestnanci predali investorom akcie v hodnote 6,6 miliardy USD. Akcie údajne nakúpilo konzorcium investorov, v ktorom sú zastúpené napríklad firmy Thrive Capital, SoftBank a Dragoneer Investment, uviedol jeden zo zdrojov. Skorší predaj akcií OpenAI v apríli tohto roka ocenil spoločnosť na zhruba 300 miliárd USD.

Mohlo by vás zaujímať:
Reklama
Trendujúce články

OpenAI je so svojím nástrojom ChatGPT priekopníkom v oblasti konverzačných programov. Medzi jej ďalšie služby využívajúce umelú inteligenciu patria napríklad aplikácie na automatizovanú tvorbu obrázkov a videí.

Viac o téme: akcie , ChatGPT , investície , OpenAI , umelá inteligencia

Nahlásiť chybu v článku

Súvisiace články

Aktuálne správy