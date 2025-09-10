Obchodná dohoda s USA prinesie Európe silnejšiu ekonomiku a viac pracovných miest, tvrdí Leyenová

Úsilie posilňovať konkurencieschopnosť a nezávislosť Európy je priamo spojená s obchodnými dohodami, ktoré Európska komisia (EK) už uzavrela alebo plánuje uzavrieť v najbližšom období. V stredu na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu to uviedla predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v rámci prejavu o stave Únie. Informuje o tom spravodajca TASR.
Šéfka EK uviedla, že pri slovách o konkurencieschopnosti a nezávislosti treba hovoriť aj o vzťahoch Únie so Spojenými štátmi. Pripomenula, že aj napriek mnohým kritikám na adresu colnej a obchodnej dohody s USA, uzavretej koncom júla, ide o „najlepšiu možnú dohodu“, akú bolo možné dosiahnuť.
„Obchodný vzťah s USA je pre nás najdôležitejší. Každý rok vyvážame do USA tovar v hodnote vyše 500 miliárd eur. Závisia od toho milióny pracovných miest. Ako predsedníčka Európskej komisie nikdy nebudem hazardovať s pracovnými miestami ani živobytím ľudí. Preto sme uzavreli dohodu, aby sme zachovali prístup na trh pre naše odvetvia. Dali sme našim spoločnostiam relatívnu výhodu, pretože niektorí z našich priamych konkurentov čelia oveľa vyšším americkým clám. Áno, ich základná hodnota môže byť nižšia, ale keď zohľadníte výnimky, ktoré sme si zabezpečili, a dodatočné sadzby, ktoré majú ostatní, máme najlepšiu dohodu,“ zdôraznila.
Pripomenula, že či už ide o environmentálnu alebo digitálnu reguláciu, EÚ si stanovuje vlastné štandardy a predpisy.
„Neverím v clá. Clá sú dane. Dohoda však poskytuje kľúčovú stabilitu v našich vzťahoch s USA v čase vážnej globálnej neistoty. Pomyslite na dôsledky plnohodnotnej obchodnej vojny s USA. Predstavte si ten chaos,“ opísala situáciu.
Upozornila, že napríklad aj bezprecedentné vzťahy medzi Ruskom a Čínou vytvárajú nové impulzy pre úsilie Európy o nezávislosť a jej miesto vo svete. Ide o snahu zdvojnásobiť úsilie o diverzifikáciu a partnerstvá, lebo 80 % obchodu EÚ prebieha s inými krajinami ako s USA, a preto treba využiť nové príležitosti. A to aj prostredníctvom bilaterálnych dohôd ako s Mexikom alebo Mercosurom. Znamená to dokončiť rokovania o historickej dohode s Indiou do konca tohto roka.
EÚ plánuje vybudovať koalíciu podobne zmýšľajúcich krajín s cieľom reformovať globálny obchodný systém. Aj preto, že obchod umožňuje posilniť dodávateľské reťazce, otvárať trhy a znižovať závislosti.
Ďalšou snahou je, aby Európa vystúpila tam, kde iní ustúpili. Napríklad v oblasti výskumu. „Veda nemá pas, pohlavie, etnickú príslušnosť ani politickú farbu. Je to jeden z najcennejších globálnych tovarov. Preto eurokomisia oznámila balík ‚Zvoľ si Európu‘ vo výške 500 miliónov eur na prilákanie a udržanie si najlepších vedcov a výskumníkov,“ uviedla.