Obavy z ciel spôsobili nákupnú horúčku: Američania vo veľkom kupujú nové iPhony!

Foto: oPeniazoch.sk/generované AI

Zvýšené clá na čínske výrobky vyvolali medzi americkými spotrebiteľmi nákupnú paniku. Tisíce ľudí sa v uplynulých dňoch ponáhľali do predajní Apple v obave, že ceny iPhonov čoskoro výrazne vzrastú. Spoločnosť Apple zároveň reaguje premiestňovaním časti výroby do Indie, aby znížila dopady nových obchodných bariér.

Ako informuje The Wall Street Journal, množstvo Američanov si za uplynulé dni kúpili nové iPhony, ktorými nahradili svoje staršie modely. A dôvod? Trumpova nová colná administratíva. Podľa predajcov v obchodoch Apple v San Franciscu viacerí zákazníci uviedli, že sa pre kúpu rozhodli práve kvôli novým clám.

Konkrétne má ísť o nové clá amerického prezidenta Donalda Trumpa na čínske produkty, ktoré by podľa odhadov mohli zvýšiť výrobnú cenu iPhonu až o 45 percent – zo súčasných 580 na 850 dolárov. Zatiaľ nie je isté, či Apple náklady prenesie na zákazníkov, no mnohí radšej neriskujú a kupujú už teraz.

Zverejnenie nových ciel malo okamžitý dopad aj na burzy. Akcie Apple klesli o 19 percent v priebehu troch dní, čo predstavuje najhorší trojdňový prepad za posledných 25 rokov. Odvtedy sa situácia ale mierne stabilizovala a akcie opäť pomaly stúpajú.

Apple presúva výrobu do Indie

Denník tiež uviedol, že firma Apple, ktorá dlhodobo vyrába väčšinu svojich iPhonov v Číne, plánuje zvýšiť export iPhonov z Indie do USA. Tým by mohla znížiť vplyv ciel, keďže clá na indické produkty sú aktuálne výrazne nižšie oproti tým čínskym.

Analytici predpokladajú, že Apple by v roku 2025 mohol vyrobiť v Indii približne 25 miliónov iPhonov, z čoho polovica by mohla smerovať na americký trh. To by pokrylo až 50 percent amerického dopytu.

Hovorilo sa aj o výrobe smartfónov priamo v USA, no to by bolo nerentabilné. Aspoň zatiaľ. „Ak chcú spotrebitelia iPhony za 3 500 dolárov, mali by sme ich vyrábať v New Jersey, Texase alebo inom štáte,“ doplnila sarkasticky výskumná firma Wedbush. Apple ale investuje v USA v oblasti umelej inteligencie a výroby čipov. Spoločnosť plánuje minúť viac ako 500 miliárd dolárov na americkú výrobu v priebehu nasledujúcich štyroch rokov.

Apple tak zatiaľ zostáva verný Ázii, kde má prístup k lacnej pracovnej sile, dodávateľom a infraštruktúre. Okrem Indie expanduje aj do Vietnamu, kde sa vyrábajú AirPods či Apple Watch. Indická výroba teda predstavuje len čiastočné riešenie, kým Apple čaká, či získa výnimku z ciel – ako sa mu to už podarilo počas prvej vlády Donalda Trumpa.

A možno sa skutočne dočká. Vypadá to totiž, že ustupuje aj samotný Donald Trump. Aktuálne sa totiž vynárajú správy, že americký prezident plánuje zo svojho colného koktailu nakoniec vyňať práve smartfóny a niektorú ďalšiu elektroniku. Dôvodom má byť práve hrozba výrazného nárastu cien obľúbených výrobkov pre amerických spotrebiteľov.