Nvidia prekonala rekord: Ako sa jej podarilo stať sa prvou firmou s hodnotou nad 5 biliónov USD?

Americký výrobca čipov Nvidia sa stal prvou spoločnosťou na svete, ktorej trhová hodnota prekonala 5 biliónov USD (4,30 bilióna eur). Spoločnosť tak naďalej ťaží z mimoriadne vysokého dopytu po technológiách využívajúcich umelú inteligenciu. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters.
Trhová hodnota nad 5 biliónov USD je tak pre Nvidiu ďalším z prekonaných míľnikov v krátkom čase. Ten predchádzajúci, keď jej trhová hodnota prekonala 4 bilióny USD, zaznamenala firma začiatkom júla. Prvý výrazný míľnik evidovala v júni 2023, keď jej trhová hodnota prekonala hranicu jedného bilióna dolárov. Zhruba za rok potom túto hodnotu strojnásobila.
Po dosiahnutí nového rekordu si Nvidia upevnila pozíciu najhodnotnejšej spoločnosti na svete. Zároveň je ďaleko pred najbližšou konkurenciou, ktorú predstavujú spoločnosti Microsoft a Apple. Trhová hodnota každej z týchto firiem dosahuje zhruba 4 bilióny USD.