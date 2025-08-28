Nvidia hviezdi a valcuje konkurenciu: Ako je na tom Európa a kde môžu profitovať investori?

Najväčší výrobca čipov a prvá firma na svete, ktorej trhová kapitalizácia prekonala hranicu 4 bilióny dolárov, americká spoločnosť Nvidia oznámila výsledky za 2. kvartál. Ukázalo sa, že v segmente AI čipov Nvidia hviezdi medzi firmami a rastie na tržbách medziročne o 56 %, čím valcuje všetky konkurenčné spoločnosti.
,,Spoločnosť Nvidia opäť doručila silné výsledky, keď prekonala očakávania na úrovni zisku na akciu (1,05 USD vs. 1,01 USD) aj tržieb (46,7 mld. vs. 46,2 mld. USD), pričom medziročne jej tržby vyskočili o 56 %. Ťahúňom jej biznisu zostáva segment dátových centier, ktorý rástol o 56 %, hoci mierne zaostal za odhadmi. Napriek tomu Nvidia v tejto oblasti zarába viac než desaťnásobok oproti konkurenčnému AMD a rozdiel sa ďalej prehlbuje,“ hovorí analytik finančných trhov XTB Matej Bajzík.
Zaujímavé pritom podľa analytika je, že aj bez jediného predaného vlajkového čipu H20 do Číny, firma dosiahla rekordy, pričom potenciálne nevyužité tržby sa odhadujú až na 8 miliárd USD. Ďalšie segmenty, kde Nvidia operuje, síce nie sú až tak v centre pozornosti, no aj tie rástli dvojciferným tempom ako napríklad herné čipy o 49 %, profesionálna vizualizácia o 32 % či automotive o 69 %.
Manažment spoločnosti výhľad na nasledujúci kvartál zvýšil. Napriek šialenému tempu rastu a stabilnej hrubej marži okolo 72 %, akcie po reporte oslabili o 3 %, keďže investori očakávali absolútnu dokonalosť najmä v kľúčovom segmente dátových centier.
Analytici XTB sa pozreli aj na to, ktoré odvetvia môžu z umelej inteligencie profitovať aj ako na tento trend (ne)naskočila Európa.
Vplyv na americké akciové trhy
Umelá inteligencia bola v posledných rokoch hlavným motorom rastu amerických indexov. Od spustenia ChatGPT pre verejnosť v októbri 2022 index Nasdaq 100, ktorý sleduje výkonnosť technologických spoločností, výrazne prekonal ostatné svetové indexy.
Najväčším ťahúňom bola práve spoločnosť Nvidia. Akcie „hviezdy Wall Street“ vzrástli od spustenia ChatGPT o 1 000 percent, pričom ďalšie veľké technologické akcie, ako napríklad Meta, nezaostávali.
Bude sa spoločnosti Nvidia dariť aj v ďalšom období?
Analytici pritom dodávajú, že pre ekonomiku je výhodnejšie generovať rast vo vysoko produktívnych sektoroch, ako je technológia, než v menej produktívnych, akým je cestovný ruch. Práve z neho ťažili napríklad spoločnosti v turisticky atraktívnych európskych krajinách.
„To vysvetľuje, prečo Európa potrebuje nájsť svojich vlastných víťazov v ére AI. A to nielen v oblasti softvéru a čipov, ale aj v energetike, infraštruktúre a službách,“ dodáva XTB.
Hodnotový reťazec AI
Umelá inteligencia nežije „vo vzduchu“. Za každou konverzáciou v ChatGPT alebo každým vytvoreným obrázkom stojí obrovská spotreba energie, fyzická infraštruktúra a špecializované nehnuteľnosti.
Čipy Nvidia alebo modely Microsoftu si vyžadujú dátové centrá veľkosti futbalových štadiónov s pokročilými chladiacimi systémami, stabilnými elektrickými sieťami a gigawattmi obnoviteľnej energie. Revolúcia AI teda nezávisí len od Silicon Valley – poháňa aj energetické spoločnosti, ktoré zaručujú dodávky elektriny, stavebné firmy, ktoré stavajú budovy, a realitné spoločnosti, ktoré ich spravujú.
Inými slovami, hodnotový reťazec AI siaha ďaleko za hranice algoritmov. Od výrobcov čipov cez energetické podniky zabezpečujúce čistú energiu, až po inžinierske firmy, stavebné spoločnosti a REIT (investičné realitné trusty) navrhujúce a prevádzkujúce dátové centrá – všetky sú nevyhnutnými článkami, aby AI fungovala. A práve tu má Európa so svojou silnou pozíciou v oblasti obnoviteľnej energie a infraštruktúry jedinečnú príležitosť zažiariť.
Za každou spoločnosťou sa podľa analytikov skrýva iný príbeh: stavebné firmy kladú základy dátových centier, energetické spoločnosti dodávajú obnoviteľnú elektrinu, ktorú tieto centrá spotrebujú, výrobcovia polovodičov navrhujú najpokročilejšie čipy a konzultačné firmy integrujú umelú inteligenciu do podnikania. Každá spoločnosť hrá špecifickú úlohu v rámci hodnotového reťazca a spoločne vytvárajú obraz toho, ako môže Európa profitovať z tejto technologickej revolúcie.
Vedúce spoločnosti v Európe
Európa síce nemala akciový boom umelej inteligencie ako USA so svojimi technologickými gigantmi, to však neznamená, že zostala úplne bokom. Na starom kontinente sa príležitosti sústreďujú často v iných sektoroch: energetike napájajúcej dátové centrá, stavebných firmách budujúcich kritickú infraštruktúru, inžinierskych spoločnostiach automatizujúcich priemyselné procesy či technologických lídroch poskytujúcich strategický softvér alebo polovodiče.
Hodnotový reťazec AI vyžaduje nielen výrobcov čipov, ale aj tých, ktorí dodávajú elektrinu a fyzický priestor pre prevádzku superpočítačov. V tejto oblasti má Európa významných verejne obchodovaných hráčov, čo umožňuje investorom získať expozíciu na tento trend bez toho, aby opustili kontinent.
Nasledujúca mapa zhrňuje niektoré z najvýznamnejších mien v jednotlivých krajinách – všetky verejne obchodované a zohrávajúce kľúčovú úlohu v ekosystéme umelej inteligencie.
Umelá inteligencia ako revolúcia
Umelá inteligencia nie je len módny trend, je to revolúcia. Spojené štáty prevzali vedenie, no Európa, aj keď nemá spoločnosti typu Microsoft či Nvidia, disponuje unikátnymi silnými stránkami v energetike, infraštruktúre a polovodičoch, ktoré z nej robia nevyhnutného hráča v hodnotovom reťazci AI. Pre investorov je kľúčové pochopiť tento reťazec hodnôt, aby nepremeškali príležitosť, ktorá sa otvára aj na starom kontinente.
[XTB je obsahovým partnerom webu oPeniazoch.sk]