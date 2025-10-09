Novo Nordisk kupuje Akero za miliardy: Chystá sa prelom v liečbe ochorení pečene a cukrovky

Sídlo spoločnosti Novo Nordisk v Bagsvaerde v Dánsku. Foto: SITA/AP
Sídlo spoločnosti Novo Nordisk v Bagsvaerde v Dánsku. Foto: SITA/AP
Dánska farmaceutická spoločnosť Novo Nordisk vo štvrtok oznámila, že kúpi za 5,2 miliardy USD (4,47 miliardy eur) americkú firmu Akero Therapeutics, ktorá vyvíja lieky na viaceré metabolické ochorenia. Ide o prvú veľkú dohodu nového generálneho riaditeľa dánskej firmy Mika Doustdara s cieľom podporiť jej rast. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a AFP.

Dohoda podčiarkuje snahu Doustdara oživiť rast tržieb a odraziť intenzívnu konkurenciu zo strany amerického rivala Eli Lilly. Doustdar, ktorý prevzal vedenie v júli, minulý mesiac oznámil, že Novo Nordisk prepustí 9000 zamestnancov.

Podľa dánskej firmy, výrobcu úspešného lieku na obezitu Wegovy, nový liek efruxifermín spoločnosti Akero by mohol byť potenciálnym prelomom pri problémoch s tukovým ochorením pečene, či už samostatne alebo v kombinácii s Wegovy.

Tukovým ochorením pečene, ktoré je známe ako steatohepatitída spojená s metabolickou dysfunkciou (MASH), trpí viac ako 250 miliónov ľudí na celom svete. Majú tiež tendenciu trpieť nadváhou a často aj cukrovkou 2. typu.

Podľa dohody by mal Novo zaplatiť akcionárom Akero 54 USD za akciu v hotovosti. To predstavuje prémiu približne 16,2 % oproti cene 46,49 USD, pri ktorej akcie Akero uzavreli obchodovanie v predchádzajúcom dni.

Dánsky výrobca liekov okrem toho zaplatí akcionárom Akero ďalších 6 USD za akciu, ak bude efruxifermín plne schválený regulačnými úradmi v USA do 30. júna 2031.

Niektorí investori spoločnosti Novo Nordisk nedávno povedali, že chcú, aby výrazne investovala do výskumu a vývoja. A naznačili, že by uprednostnili diverzifikáciu portfólia nad rámec liekov na chudnutie a cukrovku.

Doustdar ale nedávno vyhlásil, že Novo Nordisk sa zameria na vývoj novej generácie vysoko účinných liekov na obezitu a cukrovku, ktoré dokážu liečiť aj súvisiace kardiometabolické stavy, ako je MASH, a nie na expanziu do iných oblastí ochorení.

