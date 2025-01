Nemky: Kto nakoniec kúpi americký TikTok? V hre sú Musk, Microsoft, ale aj známy youtuber (komentár)

KOMENTÁR V sobotu 18. januára 2025 sa v aplikácii TikTok v Spojených štátoch amerických objavila správa „Je nám ľúto, TikTok nie je momentálne k dispozícii“. Foto: SITA/AP

Marek Nemky, analytik XTB

Pred nástupom Donalda Trumpa do funkcie zažili Američania krátkodobý výpadok sociálnej siete TikTok. Stalo sa tak po tom, čo americký Najvyšší súd potvrdil zákaz tejto platformy, ktorý bol schválený Kongresom a podpísaný prezidentom Joeom Bidenom. Tento výpadok však netrval dlho, pretože Trump sa po svojom nástupe do úradu rozhodol oddialiť zákaz o ďalších 75 dní na začiatok apríla 2025 za pomoci exekutívneho príkazu.

Hoci prezident nemá právomoc jednostranne rušiť legislatívu, a teda Trumpov exekutívny príkaz nemá veľkú právnu váhu, TikTok naďalej funguje v USA. To by však mohlo viesť k vysokým pokutám nielen pre samotný TikTok, ale aj pre jeho technologických partnerov. Medzi nich patrí napríklad Oracle, ktorý hostuje jeho obsah v USA, ako aj spoločnosti Apple a Google, ktoré aplikáciu ponúkajú vo svojich obchodoch.

V tomto článku sa však zameriame na potenciálnych kupcov TikToku, keďže sa na trhu objavuje čoraz viac ponúk na jeho akvizíciu.

Možní kupci TikToku

Jedným z favoritov Donalda Trumpa na kúpu tejto aplikácie je Elon Musk. Ten v minulosti otvorene podporoval Trumpovu kandidatúru a zároveň nedávno odkúpil sociálnu sieť Twitter, čo by mohlo naznačovať jeho záujem o ďalšiu veľkú platformu.

Ďalším vážnym uchádzačom je spoločnosť Oracle, konkrétne jej zakladateľ Larry Ellison. Ten má blízke vzťahy s Trumpom a nedávno spolu oznámili významný projekt na vybudovanie infraštruktúry pre umelú inteligenciu v spolupráci so spoločnosťami OpenAI a SoftBank. Celková hodnota tejto investície sa odhaduje na 500 miliárd dolárov. Trump vyhlásil, že je otvorený tomu, aby sa sociálna sieť predala taktiež jemu.

Prekvapivým uchádzačom o kúpu TikToku je známy youtuber Jimmy Donaldson, známy ako MrBeast. Vytvoril investičnú skupinu, ktorá je pripravená predložiť ponuku na odkúpenie aplikácie. Túto skupinu vedie Jesse Tinsley, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Employer.com. Cieľom skupiny je spojiť inštitucionálnych investorov a jednotlivcov s vysokou hodnotou majetku, ktorí by mohli poskytnúť potrebný kapitál na akvizíciu.

Do hry sa však najnovšie vracia aj spoločnosť Microsoft, ktorá v tomto súboji nie je žiadnym nováčikom. Microsoft sa už v roku 2020 pokúšal získať TikTok, keď vtedajší prezident Donald Trump hrozil zákazom aplikácie, pokiaľ ju neprevezme americká firma. V tom čase sa ako preferovaní kupci javili Oracle a Walmart, no po nástupe Joea Bidena do funkcie sa od tejto dohody upustilo.

Microsoft je však späť a podľa Donalda Trumpa je ochotný opäť predložiť ponuku. Paradoxne, generálny riaditeľ Microsoftu Satya Nadella sa ešte v roku 2020 vyjadril, že snaha o kúpu TikToku bola „najpodivnejšia vec“, akú kedy zažil. Napriek tomu sa zdá, že Microsoft zvažuje opätovný vstup do rokovaní, čo môže výrazne zamiešať kartami v boji o kontrolu nad touto populárnou platformou

Aká bude cena?

V roku 2020, keď sa prvýkrát uvažovalo o akvizícii TikToku, sa jeho hodnota odhadovala na približne 50 miliárd dolárov, pričom vtedajšie ročné tržby v USA sa pohybovali okolo 1 miliardy dolárov.

Odvtedy však TikTok výrazne narástol. Podľa najnovších údajov v súčasnosti generuje v Spojených štátoch tržby na úrovni 7,7 miliardy dolárov ročne, čo naznačuje, že jeho súčasná cenovka by mohla byť výrazne vyššia než v roku 2020.

Napriek rastúcim tržbám sa však zdá, že potenciál ďalšieho expanzívneho rastu sa postupne vyčerpáva, čo znamená, že násobok tržieb, za ktorý by mohol byť TikTok predaný, nemusí byť extrémne vysoký. Pre porovnanie:

Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) sa aktuálne obchoduje za približne 10-násobok ročných tržieb .

sa aktuálne obchoduje za približne . Reddit, ktorý nedávno vstúpil na burzu, má oveľa vyšší násobok – 30-násobok tržieb.

Ak by sa pri TikToku uplatnil konzervatívny 10-násobok tržieb, hodnota jeho americkej časti by sa mohla pohybovať okolo 77 miliárd dolárov. Skutočná predajná cena však bude závisieť od viacerých faktorov, vrátane politických tlakov a záujmu strategických investorov. Taktiež ohodnotenie spoločnosti iba na základe násobku tržieb nie je dokonalé a investori tak musia mať prístup ku všetkým finančným výkazom, aby dokázali poskytnúť svoje ponuky.

