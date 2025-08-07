Nemecko má o desiatky tisíc menej voľných IT miest: Firmy stále hlásia nedostatok odborníkov

Počet neobsadených pracovných miest v oblasti informačných technológií (IT) v Nemecku sa výrazne znížil. V súčasnosti chýba v ekonomike približne 109.000 IT špecialistov, zatiaľ čo pred dvoma rokmi to bolo 149.000, oznámilo vo štvrtok združenie digitálneho priemyslu Bitkom.
Združenie vo svojom novom prieskume oslovilo 855 spoločností s najmenej tromi zamestnancami. Z nich sa 85 % naďalej sťažovalo na nedostatok IT odborníkov, zatiaľ čo len 4 % evidovali nadbytok a 10 % považovalo ponuku za dostatočnú. Hospodársky pokles a geopolitická neistota viedli spoločnosti k opatrnosti pri prijímaní nových zamestnancov alebo dokonca k znižovaniu počtu IT pozícií, uviedol prezident Bitkomu Ralf Wintergerst.
„Zároveň pokračuje digitalizácia spoločností, ako aj správnych orgánov a úradov, takže tam je potrebných skôr viac ako menej IT odborníkov,“ dodal.
Výzvou pre odvetvie je aj demografický vývoj. Mnohí IT špecialisti z generácie baby boomers odchádzajú do dôchodku, zatiaľ čo mladých ľudí prichádza menej. Chýbajúcich pracovníkov by mohla nahradiť umelá inteligencia (AI), pričom tento názor v prieskume vyjadrilo 8 % spoločností.
Približne jedna z piatich spoločností (27 %) očakáva, že v dôsledku AI zníži počet pracovných miest, zatiaľ čo 16 % predpokladá, že táto technológia bude mať na zamestnanosť pozitívny vplyv. Zatiaľ nie je možné povedať, aký vplyv bude mať umelá inteligencie na trh práce ako celok, poznamenal Wintergerst.
Združenie Bitkom uskutočnilo svoj telefonický prieskum v období od 20. do 27. kalendárneho týždňa roku 2025. Prieskum je podľa združenia reprezentatívny.