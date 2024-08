Najvyššie mzdy sú dlhodobo v IT sektore, ale rastú najpomalšie

Foto: pexels.com/Andrew Neel

Najvyššie mzdy sú dlhodobo v IT sektore, ich rast je však najpomalší. Za posledných päť rokov bol priemerný nominálny rast miezd v tomto sektore približne päť percent ročne. Najnižšie priemerné mzdy majú zamestnanci v stavebníctve, reštauráciách a pohostinstvách. Vyplýva to z aktuálneho ekonomického prehľadu Inštitútu pre stratégie a analýzy (ISA).

„Sektor informácií a komunikácie jednoznačne vedie s najvyššími priemernými mesačnými mzdami, v júni 2024 dosiahli 2419 eur. S odstupom nasledovalo odvetvie veľkoobchodu s 1656 eur,“ uviedol inštitút.Naopak, najmenej v priemere zarábali zamestnanci stavebníctva, a to 1064 eur, a gastrosektor, kam patria reštaurácie a pohostinstvá. Priemerná mzda v tomto sektore dosiahla 759 eur.

Od júna 2019 podľa ISA vzrástli priemerné mzdy najmä v odvetví maloobchodu, a to takmer o 50 %. Ďalej nasledoval veľkoobchod so 48 %. Najmenší rast zaznamenali zamestnanci IT a komunikácií s 27 %.„Najvyšší záujem o pracovníkov je v oblasti IT a komunikácie. V období od júna 2019 po jún 2024 vzrástla zamestnanosť v tomto odvetví o 19,8 %. Za uvedené obdobie zamestnanosť najviac klesala vo veľkoobchode, a to o 13,8 %, ďalej v reštauráciách a pohostinstvách o 11,3 % a v priemysle o 11 %,“ spresnil inštitút.