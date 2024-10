Najväčšia pokuta v dejinách ľudstva: Rusi žiadajú od Google sumu s 36 nulami, vačšiu ako HDP celej planéty!

Žena prechádza okolo loga Googlu na Medzinárodnom importnom veľtrhu v Šanghaji, 5. novembra 2018. Foto: SITA/AP

Pokuty udelené ruskými súdmi Googlu za to, že už roky blokuje účty ruských médií na sociálnej sieti YouTube, rastú do astronomických výšok. Aktuálne dosahujú 2 sextilióny rubľov. To je dvojka a za tým 36 núl. A tiež mimochodom suma, na ktorú zďaleka nedosahuje ani HDP celej planéty.

Keď pred pár rokmi ruské súdy rozhodovali o pokute pre amerického technologického giganta Google za zablokovanie účtov ruských médií na sociálnej sieti YouTube asi sami netušili, kam to až môže zájsť. Pôvodná pokuta 100-tisíc rubľov denne sa totiž podľa súdneho verdiktu po deviatich mesiacoch od udelenia a nesplnení stanovených podmienok každý deň zdvojnásobovala.

Malo sa tak diať až do termínu, kedy Google vykoná nápravu a účty zablokovaných ruských médií znova sprístupní na YouTube. Problémom však je, že žiadna náprava zo strany amerického technologického gigantu doteraz nenastala a tak sa postupom času pokuty za všetky zablokované stránky ruských médií vyšplhali na 37-miestnu sumu.

Aktuálne totiž podľa ruského ekonomického webu rbc.ru dosahujú intergalaktické 2 sextilióny rubľov, čo je dvojka a za ňou 36 núl. Ak by ste chceli prepočet do amerických dolárov, tak to je 20 kvantiliárd, teda číslo 20 a za tým 33 núl. Pre porovnanie, HDP celej planéty za rok 2023 podľa odhadov Medzinárodného menového fondu dosahovalo 105 biliónov dolárov. Čo je 105 a iba chabých 12 núl.

Ide pritom o sumu za všetkých 17 televíznych spoločností, vrátane ruskej verejnoprávnej televízie, ktoré za zablokovanie účtov na YouTube Google v Rusku žalovali.

Ako vyzerá pokuta pre Google v Rusku vypísaná v číslach?

V ruských rubľoch:

2 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 RUB

alebo v amerických dolároch:

20 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 USD

a pre porovnanie, takto vyzerá HDP celej planéty za rok 2023:

105 000 000 000 000 USD

Ako ďalej uvádza rbc.ru, spory medzi spoločnosťou Google a ruskými mediálnymi spoločnosťami začali v roku 2020 po tom, čo YouTube zablokoval účty ultranacionalistického televízneho kanála Cargrad TV a tiež kanál RIA FAN. Google sa pritom odvolával na porušovanie obchodnej legislatívy a sankčných pravidiel. Na vlastníkov týchto médií totiž boli od roku 2014 uvalené sankcie USA.

V auguste 2020 sa Cargrad TV odvolal na Moskovský arbitrážny súd so žiadosťou o zrušenie rozhodnutia o blokovaní. Žalovanou stranou boli okrem amerického Google LLC aj írsky Google Ireland a tiež zástupca ruského Google LLC. Na jar 2021 súd napokon nariadil Googlu prístup k blokovaným účtom vrátiť pod hrozbou narastajúcej pokuty.

Ďalšie žaloby od ďalších ruských mediálnych domov prišli po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022. YouTube totiž v nasledujúcich mesiacoch postupne zablokoval účty viac ako desiatke ďalších ruských mediálnych domov, vrátane všetkých štátnych televízií. Pokuty sa tak postupne ešte nabaľovali.

Následne sa spustila séria súdnych sporov po celom svete. Ruské médiá sa snažia Google žalovať aj mimo ruskej jurisdikcie, dokonca aj na súdoch v Európe. Google naopak tieto spoločnosti žaluje, aby tieto spory nevynášali spoza ruskej jurisdikcie. Navyše, aby bola celá záležitosť komplikovanejšia, ruský Google podal ešte v júni 2022 návrh na konkurz, keďže jeho deklarované príjmy zďaleka nestačili na pokrytie výdavkov.

Samotná materská spoločnosť Googlu Alphabet existenciu týchto gigantických pokút priznáva. Z jej vyjadrení však nevyplýva, že by sa ich materializovania nejako výraznejšie obávala. „Nemyslíme si, že tieto právne záležitosti budú mať závažný nepriaznivý vplyv na podnikanie spoločnosti Google,“ cituje rbs.ru zo správy firmy Alphabet o hospodárení za druhý kvartál 2024.