Na sieť X by sa mohli vracať inzerenti, aby si naklonili Muska a Trumpa

Elon Musk. Foto: TASR/AP

Na sociálnu sieť X miliardára Elona Muska by sa mohli vrátiť niektorí inzerenti v snahe nakloniť si administratívu nového amerického prezidenta Donalda Trumpa. Píše o tom list Financial Times (FT). Musk podporoval Trumpa vo volebnej kampani. Tento týždeň Trump oznámil, že Muska vymenuje do čela nového poradného orgánu zameraného na zvýšenie efektivity štátnej správy.

Musk sociálnu sieť X, ktorá sa predtým volala Twitter, kúpil predvlani za 44 miliárd dolárov. Obavy týkajúce sa nedostatočnej regulácie obsahu a niektoré Muskove kontroverzné výroky následne viedli k tomu, že mnoho inzerentov sa od tejto siete dištancovalo. V minulom roku platformu X opustili napríklad spoločnosti Disney, IBM a Apple, píše Financial Times.

Lídri z mediálneho sektora však denníku oznámili, že niektoré značky sa teraz pripravujú začať na sieti X znovu inzerovať. Šéf poradenskej marketingovej spoločnosti AJL Advisory Lou Paskalis uviedol, že firmy sa budú návratom na sieť X snažiť získať Muskovu priazeň a „politickú páku“, a to napríklad pre prípad, že by sa usilovali o štátne zákazky. Podľa nemenovaného šéfa inej marketingovej agentúry potom Trumpove víťazstvo poskytuje Muskovi vplyv na značky z odvetvia, ktoré by mohli čeliť novým regulačným obmedzeniam zo strany Trumpovej administratívy.

Trump minulý týždeň v prezidentských voľbách porazil Kamalu Harrisovú, ktorá je viceprezidentkou súčasného prezidenta Joea Bidena. Voľby podľa listu Financial Times zatiaľ mali na sieť X zmiešané dopady. Údaje spoločnosti Similarweb ukázali, že aktivita užívateľov na sieti X síce v čase volieb výrazne vzrástla, deň po voľbách však 115 000 amerických užívateľov svoje účty na tejto sieti vymazalo. Podľa listu sa tiež objavili špekulácie, že sieť X by sa mohla zlúčiť s Trumpovou sociálnou sieťou Truth Social.