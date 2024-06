Na Muskovu sociálnu sieť X sa podľa vedenia vracajú inzerenti

Foto: unsplash.com/Bastian Riccardi

Na internetovú sieť X amerického miliardára Elona Muska sa od januára vrátilo 65 percent inzerentov.Zamestnancom spoločnosti to podľa denníka The New York Times tento týždeň oznámili vedúci pracovníci firmy. Dodali, že veľká časť príjmov siete X teraz pochádza od menších podnikov.

Vedúci pracovníci spoločnosti X, vrátane výkonnej riaditeľky Lindy Yaccarinovej, na stretnutiach so zamestnancami však pripustili, že firma stále čelí problémom pri obnovovaní príjmov z reklamy. Tie sa dostali pod silný tlak, keď Musk firmu predvlani za 44 miliárd dolárov kúpil.

Yaccarinová pri stretnutiach so zamestnancami poukazovala na vzostup záujmu o inzerciu na sieti X medzi malými a strednými podnikmi. Podľa zdrojov denníka The New York Times, ktoré sa zúčastnili na stretnutiach, však vedúci pracovníci neposkytli aktuálne údaje o príjmoch siete X. Tieto zdroje tiež upozornili, že návrat inzerentov nemusí automaticky znamenať zvýšenie príjmov z reklamy.

Podnik po Muskovom prevzatí prešiel rozsiahlymi zmenami

Tie popri zmene názvu z Twitteru na X zahŕňali aj prepustenie väčšiny zamestnancov a uvoľnenie pravidiel pre reguláciu obsahu. Podľa kritikov sa tak otvorila cesta k nenávistným prejavom alebo šíreniu nepravdivých informácií. Obavy týkajúce sa nedostatočnej regulácie obsahu a niektoré Muskove kontroverzné výroky viedli k tomu, že mnoho inzerentov sa od siete X dištancovalo. Vlani sa príjmy z reklamy spoločnosti X v Spojených štátoch podľa odhadov spoločnosti Emarketer prepadli zhruba o 52 percent.

Musk je okrem iného výkonným riaditeľom firmy na výrobu elektromobilov Tesla a zakladateľom spoločností SpaceX a Neuralink. Podľa aktuálneho rebríčka miliardárov zostavovaného agentúrou Bloomberg je s majetkom zhruba za 207 miliárd dolárov najbohatším človekom na svete.

Akcionári Tesly vo štvrtok Muskovi znovu schválili rekordný balík odmien v hodnote 44,9 miliardy dolárov, ktorý začiatkom roka zablokoval súd. Odmeny sa vyplácajú postupne pri plnení stanovených cieľov.