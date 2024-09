Muskova sieť X sa vyhne reguláciám EÚ: Vplyv na trh je príliš malý

Elon Musk. Foto: SITA/AP

Na sociálnu sieť X patriacu Elonovi Muskovi nedopadne nariadenie Európskej únie o digitálnych trhoch (DMA), ktorého cieľom je obmedziť vplyv technologických gigantov. Podľa európskych úradov je vplyv platformy na trhy v únii príliš malý. Uviedla to agentúra Bloomberg s odvolaním sa na informované zdroje. Európska komisia (EK) podľa nich zverejní svoje zistenia zrejme v októbri.

EÚ sa blíži ku koncu vyšetrovania platformy, predtým známej ako Twitter. Podľa zdrojov záverom vyšetrovania bude, že sa na ňu nevzťahuje DMA. Vyhne sa tak rade požiadaviek a zákazov stanovených DMA, pretože nie je dostatočne vplyvná pre podnikových užívateľov a nespĺňa limitné hodnoty tržieb.

DMA stanovuje množstvo odporúčaní a zákazov pre technologické firmy. Patrí medzi nich vyhľadávač Google firmy Alphabet, Safari spoločnosti Apple, Facebook patriaci Meta Platforms či Amazon.com. Cieľom je zabrániť porušovaniu pravidiel hospodárskej súťaže technologickými firmami skôr, ako upevnia svoju pozíciu na trhu. Pokuty za porušenie môžu predstavovať až desať percent celosvetových tržieb, v prípade opakovaného porušenia až 20 percent celosvetových tržieb.

Zákon sa zameriava na tieto firmy

Zákon sa zameriava na firmy, ktorých ročné tržby sú v celej EÚ najmenej 7,5 miliardy eur, alebo je ich trhová kapitalizácia vyššia ako 75 miliárd eur. Platformy musia mať tiež v EÚ viac ako 45 miliónov aktívnych koncových užívateľov mesačne a ročne viac ako 10 000 aktívnych podnikových užívateľov.

Sieť X však od prevzatia miliardárom Elonom Muskom v apríli 2022 stále čelí v Bruseli aj inde vo svete silným kontrolám kvôli údajnému zlyhaniu v boji proti nebezpečnému obsahu. V júli EK varovala X, že klame užívateľov, pretože im umožňuje viac sa zapojiť do potenciálne nebezpečného obsahu, a podľa iného zákona, o digitálnych službách DSA, by mohla dostať pokutu do výšky šiestich percent ročných tržieb.

Zásah proti obsahu vyvoláva hlasné reakcie Muska

Ten svoju platformu využil na vyjadrenie podpory bývalému americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a vedie boj proti tzv. woke myšlienkam. Výraz woke sa používa pre myšlienky a postoje, ktoré podporujú rovnosť, inklúziu, diverzitu a boj proti sociálnej nespravodlivosti. V posledných rokoch ho však niektoré skupiny začali používať pejoratívne na označenie prehnanej politickej korektnosti alebo ideológií, ktoré považujú za radikálne či nátlakové.