Muskova firma X rokuje s investormi o poskytnutí financií

Muskova spoločnosť Neuralink implantovala prvý mozgový čip človeku. Foto: SITA/AP

Americká spoločnosť X, bývalý Twitter, rokuje s investormi o poskytnutí financií. Sama seba pritom oceňuje na 44 miliárd dolárov (1,06 bilióna Kč), čo je cena, ktorú za ňu pred viac ako dvoma rokmi zaplatil miliardár Elon Musk. S odvolaním sa na svoje zdroje to dnes uviedla agentúra Bloomberg. Ide podľa nej o prvé známe kolo financovania za dobu, čo firmu kúpil Musk.

Kolo financovania by pre spoločnosť znamenalo pozoruhodný obrat od jesene 2022, keď firmu ešte pod názvom Twitter prevzal Musk a potom ju premenoval. Musk vykonal niekoľko zmien, ktoré prinútili mnohých užívateľov a inzerentov k rozhodnutiu platformu opustiť.Vlani v decembri, ešte pred súčasnými rokovaniami o financovaní, spoločnosť Fidelity Investments znížila hodnotu svojho podielu v niekdajšom Twitteri zhruba o 70 percent v porovnaní s predajnou cenou z roku 2022. Veľkú časť investície už odpísali aj niektorí ďalší investori, uviedla agentúra Reuters.

Rozhovory o novom kole financovania firmy X pokračujú a podrobnosti sa môžu ešte zmeniť, uviedli zdroje. Spoločnosť by tiež podľa nich mohla od rokovaní o svojom financovaní nakoniec upustiť. Firma sa k informáciám Bloombergu bezprostredne nevyjadrila.Musk sa ujal jednej z úloh v administratíve amerického prezidenta Donalda Trumpa, na starosti má zefektívnenie štátnej správy. Hodnota Muskových firiem sa od Trumpovho víťazstva v prezidentských voľbách vlani v novembri zvýšila, napríklad akcie automobilky Tesla na burze odvtedy vzrástli o viac ako 40 percent. Decembrové ocenenie Muskovej firmy SpaceX v objeme 350 miliárd USD urobilo z tohto podniku najväčší technologický štart-up na svete.

Elon Musk. Foto: TASR/AP

Musk využil nedávne obchody na to, aby sa obrátil na súkromné trhy s cieľom zabezpečiť si financovanie v ráde miliárd dolárov. Získať peniaze sa snaží aj jeho start-up xAI zameraný na umelú inteligenciu (AI). Ocenenie podniku sa pritom v posledných týždňoch tiež zvýšilo. Firma hľadá potenciálnych investorov pre kolo financovania, ktoré by ju mohlo oceniť približne na 75 miliárd dolárov (1,8 bilióna Kč), hoci podmienky obchodu zatiaľ nie sú dokončené a môžu sa ešte zmeniť, uviedli zdroje Bloombergu. Spoločnosť X má v xAI podiel v hodnote okolo šesť miliárd dolárov.Dlh firmy X je po nedávnej revízii teraz vnímaný ako kvalitnejší. Americká investičná banka Morgan Stanley minulý týždeň dokončovala predaj dlhopisov firmy v objeme troch miliárd dolárov bez zľavy z nominálnej hodnoty, uviedol s odvolaním sa na zdroje Bloomberg. Dopyt od investorov bol taký silný, že nebolo potrebné dlhopisy ponúkať so zľavou. To je zásadný obrat proti skoršej snahe skôr sa dlhopisov firmy zbavovať.