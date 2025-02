Musk vyzval na uzavretie Hlasu Ameriky a Rádia Slobodná Európa

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/smorazanm

Najbohatší muž sveta a dôverník staronového amerického prezidenta Donalda Trumpa, Elon Musk, na svojej sociálnej sieti X vyzval na zastavenie činnosti Hlasu Ameriky a v Prahe sídliaceho Rádia Slobodná Európa / Rádia Sloboda (RFE / RL). Médiá financované americkou vládou označil za šialene ľavicové a kritizoval ich financovanie z peňazí daňových poplatníkov.

„Áno, zavrite ich. Európa je teraz slobodná (ak nepočítame dusivú byrokraciu). Nikto ich už nepočúva. Sú to len radikálni ľavicoví blázni, ktorí sa rozprávajú sami so sebou a pritom míňajú miliardu dolárov ročne z peňazí amerických daňových poplatníkov,“ napísal Musk na X v odpovedi Trumpovmu splnomocnencovi pre špeciálne misie Richardovi Grenellovi. Ten podľa influencera v oblasti podnikania Maria Nawfala vyhlásil, že „Rádio Slobodná Európa a Hlas Ameriky platia americkí daňoví poplatníci a sú plné krajne ľavicových aktivistov“. „Je to pozostatok minulosti. Vládou platené médiá nepotrebujeme,“ dodal Grenell.

Musk, ktorého Trump poveril zoštíhlením štátnej správy na čele novozriadeného úradu pre efektivitu štátnej správy (DOGE), aj Grenell tvrdí, že médiá by nemali byť financované z peňazí daňových poplatníkov. Nejde pritom o prvý prípad snáh obmedziť fungovanie médií od Trumpovho nástupu do funkcie.

Koncom januára predseda americkej Federálnej komisie pre spoje (FCC) nariadil vyšetrovanie rozhlasu NPR a televízie PBS, ktorá podľa neho môže zohrávať dôležitú úlohu v rozhodnutí Kongresu o tom, či budú tieto verejnoprávne spravodajské organizácie naďalej financované. Vyšetrovanie sa bude zaoberať tým, či stanice, ktoré pod ne spadajú, neporušili vládne pravidlá tým, že vo vysielaní spomínajú finančných sponzorov.

Začiatkom februára denník The New York Times (NYT) informoval, že sa Trumpova administratíva rozhodla NYT, NBC News, NPR a serveru Politico odobrať ich stále kancelárie v Pentagone k 14. februáru a že zavádza nový mechanizmus striedania stálych miest. Ich miesta by nanovo mali podľa hovorcu ministerstva obrany získať konzervatívne médiá Breitbart News, One America News, konzervatívny bulvár The New York Post či server HuffPost, označovaný za progresívny.