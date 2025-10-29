Modernizácia e-služieb štátu sa zastavuje: MIRRI čaká na kontroly, hrozí ohrozenie financií

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR dočasne pozastavuje všetky aktuálne projekty súvisiace s modernizáciou elektronických služieb štátu. Počkať chce na stanoviská viacerých inštitúcií, ktoré požiadalo o kontrolu procesov v súvislosti s týmto projektom. Ide o Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP), Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) a Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ). Informoval o tom v stredu odbor komunikácie MIRRI.
„Tento krok nerobíme preto, že by sme museli, ale preto, že chceme, aby bolo pre odbornú aj laickú verejnosť úplne jasné, že celý proces obstarávania je v poriadku. Robíme tak nad rámec zákonných povinností, pretože považujeme za dôležité, aby dôvera v modernizáciu služieb štátu stála na faktoch, a nie na domnienkach či politických interpretáciách,“ vysvetlil rezort.
Okolo projektov sa podľa MIRRI v posledných dňoch objavilo množstvo nepravdivých a skreslených informácií. Považuje preto za potrebné, aby o nich poskytli oficiálne a nezávislé stanovisko kompetentné inštitúcie, nie politici, ktorí zneužívajú situáciu na „lacný politický marketing“.
„Zároveň opätovne zdôrazňujeme, že žiadna finančná škoda Slovenskej republike nikdy nehrozila ani nehrozí. Ako sme informovali už na prvej tlačovej konferencii k projektu, všetky verejné obstarávania boli spustené s tzv. odkladacími podmienkami. To znamená, že zmluvy nemôžu byť plnené, pokiaľ nebudú splnené všetky formálne a finančné podmienky, vrátane zabezpečenia zdrojov,“ argumentuje ministerstvo.
Celý proces bol podľa neho spustený výlučne preto, aby štát využil jedinečnú šancu financovať modernizáciu kľúčových IT systémov z Plánu obnovy a odolnosti, teda z európskych zdrojov, nie zo štátneho rozpočtu. Ak sa realizácia týchto projektov oneskorí alebo zablokuje, podľa MIRRI hrozí, že ich bude potrebné financovať z verejných financií, a to v období rozpočtovej konsolidácie. „Alternatívou by bolo nechať Ústredný portál verejnej správy (slovensko.sk) v havarijnom stave, čo by znamenalo vážne ohrozenie dostupnosti elektronických služieb štátu,“ dodal rezort.
Obstarávania MIRRI kritizovali v poslednom čase viaceré mimovládne organizácie aj opoziční politici. Nadácia Zastavme korupciu v utorok (28. 10.) informovala, že podala trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru pre podozrenie zo zločinu machinácií pri verejnom obstarávaní a porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Týka sa to obstarávania IT systému, ktorý zabezpečuje Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) patriaca pod MIRRI.