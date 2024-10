Meta zrušila účty! Sledovali lety súkromných lietadiel známych osobností

Logo firmy Meta Platforms. Foto: unsplash.com/Dima Solomin

Internetová spoločnosť Meta Platforms zrušila účty, ktoré sledovali lety súkromných lietadiel verejne známych osobností, vrátane zakladateľa Mety Marka Zuckerberga, amerického prezidentského kandidáta Donalda Trumpa alebo šéfa automobilky Tesla Elona Muska. Účty na sociálnych sieťach Facebook, Instagram a Threads, ktoré Meta vlastní, zdieľali polohu súkromných lietadiel na základe verejne dostupných letových údajov. Píše o tom denník Le Monde.

Väčšinu z týchto účtov viedol študent vysokej školy na Floride Jack Sweeney, ktorý sa stal poprednou osobnosťou v oblasti sledovania súkromných letov. Sleduje tiež napríklad lety guvernéra Rona DeSantisa, celebrity Kim Kardashianovej, zakladateľa firmy Amazon Jeffa Bezosa a spoluzakladateľa Microsoftu Billa Gatesa. Meta podľa Sweeneyho neposkytla majiteľom zrušených účtov žiadne zdôvodnenie. Skupina však americkému médiu TechCrunch oznámila, že účty predstavovali „pre jednotlivcov riziko fyzickej ujmy“ a že rozhodnutie bolo prijaté po dohode s jej nezávislou dozornou radou, napísal server Independent.

„Má to novinársku hodnotu, odhaľuje to mnoho aspektov práce riaditeľov spoločností alebo aké partnerstvá by mohli byť uzavreté,“ povedal Sweeney o svojej aktivite televíznej stanici NBC News. „Tiež to prináša povedomie o samotnom fakte, že lietajú, a o klimatickej stránke veci,“ povedal Sweeney. Meta týmto krokom nasleduje firmu X, predtým Twitter, ktorá v roku 2022 zakázala rad podobných účtov na pokyn svojho šéfa Elona Muska. Zverejňované informácie o polohe jeho lietadla podľa neho ohrozovali bezpečnosť jeho rodiny. Sieť X však tolerovala účet sledujúci pohyb Muskovho lietadla s odstupom najmenej 24 hodín.