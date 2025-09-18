Meta prichádza s novými okuliarmi: Ovládajú sa gestami, pozriete si aj videá či správy! (foto)

Americká internetová spoločnosť Meta Platforms predstavila inteligentné okuliare Ray-ban Display so zabudovaným displejom a funkciami využívajúcimi umelú inteligenciu (AI).
Okuliare, ktoré možno ovládať pohybmi rúk pomocou náramku Neural Band, sa začnú v Spojených štátoch predávať koncom septembra. Ich cena bude začínať na 799 dolároch, informujú tlačové agentúry.
Spoločnosť Meta prevádzkuje napríklad sociálne siete Facebook a Instagram či komunikačnú platformu WhatsApp.
Šéf spoločnosti Mark Zuckerberg podľa agentúry AFP už dlhší čas zastáva názor, že okuliare využívajúce AI jedného dňa nahradia smart telefóny.
Na displeji nových okuliarov možno zobrazovať napríklad textové správy, fotografie, videohovory, mapy či odpovede umelej inteligencie na otázky užívateľa.
„Naším cieľom je vytvárať skvele vyzerajúce okuliare poskytujúce osobnú superinteligenciu a pocit osobnej prítomnosti s využitím realistických hologramov,“ uviedol Zuckerberg, ktorý pojmom superinteligencie označuje pokročilú AI.