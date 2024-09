Meta predstavila prvý funkčný prototyp okuliarov pre rozšírenú realitu

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/Computerizer

Americká technologická spoločnosť Meta Platforms predstavila lacnejšiu verziu náhlavnej súpravy pre virtuálnu realitu Quest 3S za 299 dolárov (zhruba 270 eur), prvý funkčný prototyp okuliarov Orion pre rozšírenú realitu a tiež aktualizácie svojich existujúcich produktov pre virtuálnu realitu a umelú inteligenciu (AI). Firma prístroje predviedla v stredu na výročnej konferencii Meta Connect vo svojom kalifornskom sídle. Informujú o tom tlačové agentúry.

Predchodca predstaveného headsetu, Quest 3 z roku 2023, ešte stál 499 dolárov. V stredu predstavené zariadenie možno používať na sledovanie filmov, ale aj na prevádzkovanie fitness aplikácií a hier pre virtuálnu realitu, uviedla Meta.

Okuliare Orion sú vyrobené z horčíkovej zliatiny a poháňané vlastným kremíkom navrhnutým spoločnosťou Meta. Firma plánuje pracovať na ich zmenšení, zoštíhlení a zlacnení pre spotrebiteľov.

Zariadenia umelej inteligencie (AI) majú byť podľa vedenia spoločnosti šikovnejšie vďaka zapojeniu kamier, pretože tak lepšie vyhodnotia, čo od nich užívatelia chcú. Chatboty s umelou inteligenciou sa doteraz zvyčajne orientujú iba podľa toho, čo im používatelia povedia.

Chatbot Meta AI môže prostredníctvom týchto zariadení ale naživo sledovať, na čo sa užívatelia pozerajú, vysvetlil šéf Méty Mark Zuckerberg. To by mohlo byť užitočné napríklad pri varení alebo pri spoznávaní nového mesta. S pomocou kamery by si AI mohla zapamätať aj polohu veľkého parkoviska.

Zariadenia budú predávané pod značkou Ray-Ban

Ďalšou novou funkciou okuliarov s kamerami a malými reproduktormi je živý preklad. Ten bude spočiatku fungovať pre angličtinu, francúzštinu, taliančinu a španielčinu. Meta vyvíja zariadenia predávané pod značkou Ray-Ban spoločne s najväčším svetovým výrobcom okuliarov Luxottica.

Medzi oznámenými aktualizáciami umelej inteligencie je aj vylepšenie zvuku digitálneho asistenta s názvom Meta AI, ktorý teraz bude reagovať na hlasové príkazy. Ponúkne užívateľom možnosť, aby asistent hovoril hlasmi celebrít vrátane Judi Denchovej alebo Johna Cenu.

„Myslím, že hlas bude prirodzenejším spôsobom interakcie s AI než text,“ povedal Zuckerberg. Metu AI podľa neho používa mesačne viac než 400 miliónov ľudí, z toho 185 miliónov sa k nej vracia každý týždeň.

Spoločnosť Meta vo svojej divízii zameranej na virtuálnu realitu prerába miliardy dolárov, no stále dúfa, že sa jej investícia oplatí. Akcie podniku v stredu posilnili o zhruba dve percentá.