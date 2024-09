Máte strach, že vás okradnú? Pozrite si rady odborníkov, ako ochrániť váš mobil!

Foto: freepik.com/freepik

Ísť na výlet alebo dovolenku bez mobilu či iného smart zariadenia je dnes už takmer nepredstaviteľné. Nemali by ste ale zabúdať, že počas chvíľ, ktoré trávite zábavou, sa môžete stať obeťou kyberzločinca. Upozorňuje na to Národný bezpečnostný úrad (NBÚ), ktorý ponúka aj rady, ako zostať v bezpečí.

Pred tým, ako vycestujete napríklad na dovolenku je dobré si skontrolovať, či máte všetky zariadenia aktualizované. Neignorujte ani aktualizácie aplikácií. Ako ďalej odporúča NBÚ, dobré je si zálohovať aj vaše zariadenia. „Určite by ste nechceli prísť o všetky dáta či fotografie, ak by sa vášmu zariadeniu niečo stalo,“ dodáva NBÚ.

Rovnako dôležité je aj nastaviť si napríklad blokovanie zariadenia – silné prístupové heslo je naozaj potrebné. Zabudnite na štvorčíselné kódy a zvoľte aspoň šesť čísel. „Ak sa vám zariadenie automaticky nezablokuje po krátkom čase, zapnite si aj túto funkciu. Ideálne ju nastavte tak, aby sa vám zablokovalo po minúte,“ odporúčajú odborníci.

Menej elektroniky môže byť lepšia voľba

Dobré je aj vypnúť si zobrazovanie detailných upozornení na zamknutej obrazovke. „Skamaráťte sa s VPN, ktorá bude slúžiť ako ďalšia vrstva ochrany. Dajte si však pozor, aby ste si vybrali jednu z tých renomovaných,“ uvádza NBÚ. Bezpečnosť pomôže zvýšiť aj zapnutie viacfaktorovej autentifikácie či primerané množstvo elektroniky, ktoré so sebou nosíte.

Ďalšie rady ponúkajú odborníci pre prípad, keď ste už na dovolenke:

Nepripájajte sa na siete ani k zariadeniam, ktorým nedôverujete, najmä ak ich nemáte pod kontrolou.

Ak sa pripojíte na verejnú wifi, obmedzte vaše činnosti na minimum. Neprihlasujte sa do svojho internet bankingu a ani nepracujte s citlivými dátami. Navyše naozaj nikdy neakceptujte neplatný certifikát. Keď vám vyskočí varovanie o zmene certifikátu na e-mail alebo na stránku, ktorú bežne používate, odpojte sa od wifi a dajte ju „zabudnúť“, aby sa na ňu váš mobil nabudúce nepripojil.

Nenabíjajte si zariadenia na verejných USB nabíjačkách. Ak si potrebujete dobiť baterku, kým ste vonku, použite powerbanku.

Nenechávajte svoje zariadenia bez dozoru. Ani hotelové trezory nie sú bezpečné.

Vypnite si wifi aj bluetooth. Zapnuté ich majte len vtedy, keď ich naozaj potrebujete použiť.

Zapnite si služby, vďaka ktorým budete vedieť dohľadať svoje zariadenie, ak by vám ho ukradli.

Neinštalujte si do svojho zariadenia aplikácie z neznámych zdrojov, ktoré vám ponúkajú niektoré služby v zahraničí.

Pri platbách využívajte tzv. jednorazové virtuálne karty. Aj v prípade krádeže informácií o karte budú útočníkovi na nič, nakoľko takéto karty sú obmedzené na veľmi krátke časové obdobie platnosti alebo na jednu platbu.

Pozor na rizikové krajiny

V niektorých krajinách od vás môžu požadovať, aby ste na hraniciach sprístupnili svoje zariadenie na kontrolu, prípadne nainštalovali „oficiálnu vládnu aplikáciu“. V takomto prípade:

Namiesto svojho bežného zariadenia použite náhradný, dočasný telefón napríklad z bazáru.

Na dočasných zariadeniach sa neprihlasujte do svojich štandardných služieb (Google aplikácie, Apple aplikácie, cloudové služby, sociálne siete a pod.), a to ani pred príchodom do krajiny, ani potom.

Určite použite heslá, ktoré už nikdy nepoužijete ani ste nepoužili na žiadnom inom zariadení.

Ak niektorú službu musíte použiť, zapnite si na nej viacfaktorovú autentifikáciu. Zvláštnu pozornosť treba venovať tomu, aby ako “druhý faktor” nebolo použité to isté mobilné zariadenie.

Pred odchodom si nainštalujte VPN a používajte ju pri prístup do internetu.

Nenechávajte svoje zariadenia bez dozoru (ani ich neuchovávajte v hotelových trezoroch a iných používaných službách) – radšej ich dajte niekomu, s kým cestujete.

Návratom domov z dovolenky to nekončí. Dôležité sú aj kroky po návrate z rizikovej krajiny. „Po návrate z krajiny nepoužívajte ďalej zariadenie, ktoré ste si vzali, nepripájajte ho do internetu, do svojho počítača či laptopu a obnovte ho do továrenských nastavení,“ odporúčajú odborníci. Zároveň dodávajú, že napriek všetkým opatreniam musíte počítať s tým, že vaše zariadenie bude natrvalo kompromitované a vaše súkromie výrazne ohrozené.

„Nezabudnite skontrolovať svoje zariadenia. Všímajte si, či sa nesprávajú zvláštne – napríklad či sa vám nezačali zobrazovať reklamy medzi upozorneniami alebo či váš mobil nie je pomalší. Ak zistíte akýkoľvek problém, dajte si zariadenie skontrolovať špecialistovi na bezpečnosť,“ odporúča NBÚ.