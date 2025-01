Máte plné zuby pomalého internetu či výpadkov u vášho prevádzkovateľa? Táto zmena vás poteší!

Foto: freepik.com/freepik

Od 1. januára 2025 došlo k viacerým významným zmenám, preto sa môže stať, že niektoré sú trochu prehliadané. Od nového roka je v platnosti nová vyhláška, ktorá zjednoduší proces zmeny poskytovateľa internetu.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad) informuje o tom, že zákazníci po novom už nebudú musieť riešiť administratívne záležitosti spojené s prechodom – všetko vybaví nový operátor.

„Nevyhovujú vám podmienky či ceny vášho súčasného operátora alebo máte problémy so slabým Wi-Fi signálom? Od januára môžete bez obáv prejsť k novému poskytovateľovi, ktorý lepšie vyhovuje vašim potrebám. Všetko potrebné zariadi nový operátor,“ uviedol bližšie predseda Regulačného úradu Ivan Marták.

Doteraz to takto fungovalo len pri zmene mobilného operátora a telefónneho čísla, no od 1. januára 2025 to môžete využiť aj pri zmene poskytovateľa internetu. Nová vyhláška má za cieľ zlepšiť konkurenciu na trhu internetových služieb a posilniť postavenie zákazníka. Zmena operátora bude pre zákazníkov výrazne jednoduchšia, transparentnejšia a menej stresujúca.

Ako bude zmena prebiehať?

Nový postup umožní zákazníkom jednoduchý prechod od jedného poskytovateľa internetu k druhému bez zbytočnej administratívy. Nový operátor vybaví všetky formality spojené s prenosom a zároveň sa prechod naplánuje tak, aby zákazník nebol bez internetu dlhšie než jeden deň. Taktiež nedôjde k žiadnym duplicitným platbám, teda zákazník nebude platiť za služby u dvoch operátorov súčasne.

Nová vyhláška obsahuje aj opatrenia na ochranu zákazníkov pred možnými problémami počas prenosu internetu. V prípade oneskorenia prenosu, neoprávneného prenosu alebo porušenia podmienok má zákazník nárok na kompenzáciu.

Ak dôjde k porušeniu pravidiel, zákazníci môžu navyše podať podnet na odbor štátneho dohľadu elektronických komunikácií. Operátori čeliaci potvrdenému porušeniu pravidiel môžu dostať pokutu vo výške od 200 EUR až do 5 percent ich ročného obratu.

V prípade, že neviete, ktorý poskytovateľ internetu ponúka najvýhodnejšie služby vo vašej lokalite, môžete využiť porovnávač Regulačného úradu. Stačí zadať vašu adresu a objaví sa vám prehľad jednotlivých poskytovateľov.