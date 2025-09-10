Leyenová oznámila veľké zmeny: EÚ zrýchli rozvoj trhu, technológií aj čistej energie

Európska komisia (EK) chce podporiť rozvoj jednotného trhu EÚ a odstraňovať bariéry, ktoré v tejto oblasti stále existujú. V stredu na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu to uviedla predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v rámci prejavu o stave Únie. Informuje o tom spravodajca TASR.
Šéfka eurokomisie pred europoslancami zdôraznila, že najväčším prínosom EÚ je jednotný trh, ktorý však zostáva nedokončený. Pripomenula, že Medzinárodný menový fond (MMF) odhaduje, že vnútorné bariéry v rámci jednotného trhu sú ekvivalentné 45 % clu na tovar a 110 % clu na služby.
„Jednotný trh zostáva neúplný najmä v troch oblastiach – financie, energetika a telekomunikácie. Potrebujeme jasné politické termíny. Preto predložíme plán jednotného trhu do roku 2028. Týka sa kapitálu, služieb, energetiky, telekomunikácií, 28. režimu a piatej slobody pre znalosti a inovácie,“ uviedla.
Upozornila na snahy podporiť investície do technológií, ktoré budú poháňať európsku ekonomiku. Ide o čisté a digitálne technológie a umelú inteligenciu, ktorá pomôže poháňať priemyselné odvetvia a podniky od oblasti zdravotníctva až po obranu.
„Zameriame sa na prvé kľúčové stavebné kamene – od zákona o rozvoji cloudu a umelej inteligencie až po kvantové technológie. Masívne investujeme do európskych gigatovární umelej inteligencie,“ opísala situáciu. Ocenila, že po výzve súkromnému sektoru, aby sa k týmto snahám pripojil, bola reakcia „ohromujúca“. Aj preto sa ešte v stredu stretne s generálnymi riaditeľmi niektorých z najväčších európskych technologických gigantov.
Upozornila, že európsky sektor čistých technológií musí zostať v Európe. Zákon o čistom priemysle identifikoval hlavné prekážky, ktoré tieto sektory spomaľujú, a preto treba zrýchliť jeho implementáciu, čo ocenia investori.
„Na strane ponuky spustíme balík Battery Booster, ktorý vyčlení 1,8 miliardy eur na kapitálové investície na podporu výroby v Európe. Batérie sú kľúčovým faktorom pre ďalšie čisté technológie – najmä elektrické vozidlá. To prispieva k našej nezávislosti,“ uviedla.
Na strane dopytu podľa nej treba urýchlene zvýšiť dopyt po produktoch európskeho priemyslu v oblasti čistých technológií. Aj preto EÚ zavedie kritériá „vyrobené v Európe“ vo verejnom obstarávaní a bude vytvárať stimuly pre partnerov, aby nakupovali európske produkty.
„Som presvedčená, že čisté technológie sa budú aj naďalej vyrábať v Európe. Na to však musíme tiež zabezpečiť, aby náš priemysel mal materiály tu v Európe. Jedinou odpoveďou je vytvorenie skutočne obehového hospodárstva. Preto musíme urýchliť proces prijímania zákona o obehovom hospodárstve a napredovať v tých sektoroch, ktoré sú pripravené,“ odkázala.
V snahe udržať tempo s ostatnými hráčmi vo svete EK navrhne zákon o priemyselnom akcelerátore pre kľúčové strategické sektory a technológie, aby digitálne a čisté technológie boli rýchlejšie, inteligentnejšie a európskejšie.