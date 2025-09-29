Skupina investorov, ktorá zahŕňa Saudskú Arábiu a zaťa amerického prezidenta Donalda Trumpa, sa dohodla na prevzatí amerického vydavateľa videohier Electronic Arts (EA) za zhruba 55 miliárd dolárov.
EA o tom v pondelok informovala v tlačovej správe. Skupinu tvoria americké investičné spoločnosti Silver Lake a Affinity Partners a štátny investičný fond Saudskej Arábie PIF. Firmu Affinity Partners založil Trumpov zať Jared Kushner.
Spoločnosť EA je známa napríklad športovými simulátormi ako FIFA (teraz EA Sports FC), NHL, Madden NFL, NBA Live, UFC a populárnymi hernými sériami, ako sú Need for Speed, Medal of Honor, Battlefield a The Sims. Transakciu ešte musia schváliť regulátori a akcionári EA. Po jej dokončení budú akcie firmy EA stiahnuté z burzy.
Akcionári firmy podľa dohody dostanú za každú akciu 210 dolárov v hotovosti. Kúpna cena tak zahŕňa prémiu 25 percent ku štvrtkovej záverečnej cene akcií na burze. V piatok sa už v médiách objavili správy o možnom prevzatí, čo viedlo k takmer 15-percentnému nárastu ceny akcií EA.
Šéf spoločnosti EA Andrew Wilson označil prevzatie za prejav uznania práce zamestnancov podniku. Firma naďalej mieni posúvať hranice zábavy a technológií a otvárať nové príležitosti, dodal. Wilson je výkonným riaditeľom spoločnosti EA od roku 2013 a mal by na jej čele zostať aj po dokončení prevzatia.
„Electronic Arts je mimoriadna firma s prvotriednym manažérskym tímom a odvážnou víziou do budúcnosti,“ uviedol Kushner. „Ako niekto, kto vyrástol pri hraní ich hier a teraz si ich užíva so svojimi deťmi, nemôžem byť vzrušenejší z toho, čo nás čaká,“ dodal.
Saudskoarabský investičný fond PIF do herného priemyslu už skôr výrazne investoval a v spoločnosti EA vlastní takmer desaťpercentný podiel, napísala agentúra Bloomberg. V marci sa fond dohodol, že zaplatí 3,5 miliardy dolárov za kúpu hernej divízie vývojárskej spoločnosti Niantic, medzi ktorej tituly patrí populárna hra pre mobilné zariadenie Pokémon Go.
„PIF je veľmi aktívnym hráčom na videohernom trhu od roku 2022,“ uviedol analytik Andrew Maroko zo spoločnosti Raymond James. „PIF dal jasne najavo, že mieni rozširovať svoju hernú divíziu Savvy Gaming Group a dohoda o prevzatí EA by v tomto smere predstavovala doteraz najväčší krok,“ dodal.