Koniec strateným mobilom? Google prichádza so zásadnou novinkou!

Foto: unsplash.com/Arkan Perdana

Koľkokrát sa vám už stalo, že ste niekde nevedeli nájsť svoj mobilný telefón, prípadne vám ho niekto ukradol? Doteraz bolo možné lokalizovať ho len v prípade, že bol online. Google preto prichádza s veľkou novinkou, ktorá uľahčí život mnohým z nás.

Funkcia „Find My Device“ (Nájsť moje zariadenie) spoločnosti Google sa pripája ku všetkým telefónom so systémom Android so službami Google Play. Pomáha používateľom nájsť stratené predmety vrátane telefónov a inteligentných hodiniek, ako aj sledovacích zariadení, slúchadiel a ďalších.

Služba síce funguje aj teraz, avšak je potrebné, aby zariadenie bolo pripojené k internetu. Ako informuje portál 9To5Google, už čoskoro má byť možné lokalizovať svoj telefón, slúchadlá či iný produkt aj v prípade, že bude v offline režime. Spoločnosť začala rozposielať e-maily používateľom, ktorí sa zaregistrovali do beta verzie služby Google Play.

„Vďaka novej sieti Find My Device budete môcť lokalizovať svoje zariadenia, aj keď budú v režime offline. Môžete tiež nájsť akékoľvek kompatibilné príslušenstvo Fast Pair, keď je odpojené od vášho zariadenia. Patria sem kompatibilné slúchadlá do uší a trackery, ktoré môžete pripevniť k peňaženke, kľúčom alebo bicyklu,“ píše Google v e-mailovej správe.

V spomínanej správe Google uvádza, že táto sieť má byť spustená do troch dní. Z toho vyplýva, že by to malo byť už túto nedeľu alebo pondelok 8. apríla. Keďže spoločnosť o tejto novinke zatiaľ neinformovala prostredníctvom oficiálneho oznamu na svojom webe, zatiaľ nie je jasné, či to bude aj pravda. Možno by k spusteniu došlo aj skôr, avšak Google čakal na firmu Apple, ktorá predstavila novinky týkajúce sa používania AirTags.

Túto funkciu by malo byť možné zapnúť si na svojom zariadení. Táto možnosť by sa vám mala zobraziť v nastaveniach. Treba ale počítať s tým, že vám môže rýchlejšie vybíjať batériu. Dostupná by mala byť pre všetky zariadenia so systémom Android prepojené s daným účtom Google. Zatiaľ nie je známe ani to, či sa novinka zavedie plošne po celom svete alebo len v niektorých krajinách.