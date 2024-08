Je to väčšie ako nástup internetu či smartfónov: Nové technológie majú podľa analytikov potenciál výrazne zmeniť svet!

Foto: freepik.com/DC Studio

Nástroje umelej inteligencie, ako je napríklad ChatGPT, sa rýchlo stávajú neoddeliteľnou súčasťou našej každodennej reality. Jej schopnosti otvárajú nové možnosti vo všetkých oblastiach života. Tempo nástupu umelej inteligencie je pritom obrovské, do našich životov sa dostáva rýchlosťou, ktorá prekonáva príchod internetu či smartfónov. Konštatujú to analytici úseku meny, štatistiky a výskumu Národnej banky Slovenska (NBS).

Nástroje ako ChatGPT by sa dnes podľa analytikov v testoch čitateľskej gramotnosti umiestnili pomerne vysoko. Prečíta za nás 40-stranový článok a vyberie z neho to dôležité alebo napíše pracovný report šéfovi namiesto nás. „Výnimočnou pridanou hodnotou, napríklad v porovnaní s Google prehliadačom, je schopnosť generatívnej umelej inteligencie vytvárať originálny obsah. Dokáže tvoriť originálne texty, obrázky alebo analýzy a to všetko za zlomok času, ktorý potrebuje človek,“ uvádzajú analytici.

Nástroje takzvanej generatívnej umelej inteligencie sa pritom do našich životov dostávajú tempom, ktoré prekonáva príchod internetu, či smartfónov. To, či však umelá inteligencia spôsobí ďalšiu technologickú revolúciu, bude závisieť od toho, či sa rozšíri naprieč celou ekonomikou.

Rýchlosť zavádzania technológií v Amerike (v %)

Graf zobrazuje percento amerických domácností využívajúcich uvedené technológie v jednotlivých mesiacoch nasledujúcich po ich zavedení. Zdroj: Frankfurtské hárky NBS/BIS

Jej potenciál zvyšovať produktivitu práce a činností firiem je podľa analytikov úseku meny, štatistiky a výskumu centrálnej banky nepopierateľný. „Umožňuje efektívnejšie rozhodovanie, znižuje čas strávený na opakujúcich sa úlohách a prináša možnosť sústrediť sa na inovácie. Vyššia produktivita v jednotlivých firmách však nemusí automaticky viesť k vyššej produktivite celej ekonomiky,“ dodávajú.

Kľúčovým rizikom je to, že by niekoľko veľkých spoločností mohlo ovládnuť tento trh, čo by mohlo viesť k zvýšeniu cien. Je preto dôležité, aby sa výhody umelej inteligencie rozširovali rovnomerne, čím by zvýšená produktivita priniesla dlhodobý prospech pre nás všetkých.

Hrozí strata pracovných miest?

Vďaka umelej inteligencii preberajú stroje a technológie úlohy, ktoré doteraz vykonávali ľudia. To môže viesť k strate niektorých pracovných miest. Na druhej strane, efektívnejšia výroba môže vďaka automatizácii znižovať ceny produktov a služieb. Tie tak môžu byť pre spotrebiteľov atraktívnejšie, čo by umožnilo firmám vyrábať viac a vytvoriť nové pracovné miesta tam, kde stroje nestačia.

Nové pracovné príležitosti môžu vzniknúť aj priamo v technických odvetviach, ktoré budú potrebovať čoraz viac odborníkov na prácu s novými technológiami. „Naopak, sektory, ktoré dnes technologicky zaostávajú, môžu mať problém prijať nové technológie a môžu zaostávať do budúcna ešte viac,“ upozorňujú analytici.

Vplyv na ceny je zatiaľ otázny

Zvýšená efektivita a produktivita môže priniesť lacnejšie výsledné produkty a služby. „Keď umelá inteligencia zrýchli prácu a robí ju efektívnejšie, firmy nemusia zamestnávať toľko ľudí. Hrozí im preto menej, že v niektorých obdobiach pocítia nedostatok zamestnancov, o ktorých by museli bojovať zvyšovaním platov,“ vysvetľujú analytici. Zároveň dodávajú, že keď firma minie menej peňazí na platy, môže si dovoliť predávať produkty lacnejšie.

Umelá inteligencia tiež poskytuje lepšie nástroje na porovnávanie cien, čo ľudí motivuje hľadať lacnejšie možnosti. Naopak, zvýšené využívanie umelej inteligencie zvyšuje spotrebu elektriny, čo vedie k vyšším cenám energií. „Táto technológia zároveň umožňuje firmám lepšie analyzovať trh. Pomáha im pochopiť záujem o ich výrobky či služby a tiež reakcie ľudí na zmeny cien. Ak zistia, že sú zákazníci ochotní platiť viac, môžu svoje ceny zvýšiť,“ uvádzajú analytici.

Aj napriek svojmu potenciálu však momentálne generatívnu umelú inteligenciu vo veľkom rozsahu používa menej ako 5 percent firiem. Očakáva sa, že počet firiem využívajúcich generatívnu umelú inteligenciu sa v nasledujúcich rokoch výrazne zvýši. V popredí budú sektory ako profesionálne služby a poradenstvo, či financie a IT. No vo vysoko technologických odvetviach, ako sú informačné služby a výpočtová infraštruktúra, je miera využívania už teraz vyššia.