Izraelské startupy masovo odchádzajú: Takmer polovica nových firiem vzniká v zahraničí v roku 2025

TASR

Takmer polovica nových izraelských startupov bola založená mimo domovskej krajiny. Uviedla to v utorok Izraelská asociácia pre pokročilý technologický priemysel (IATI) s odvolaním sa na jednoduchšie predpisy. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

Prieskum IATI, zastrešujúcej organizácie pre izraelský high-tech sektor, ukázal, že 45 % z približne 460 startupov sa v roku 2025 rozhodlo nezaložiť si spoločnosť v Izraeli, ale za hranicami. Na ilustráciu, v roku 2022 bolo v Izraeli založených 80 % startupov.

Trend zakladať si spoločnosť v Spojených štátoch sa začal v roku 2023. Odštartoval ho plán izraelskej vlády na reformu súdneho systému krajiny. Hoci tento plán bol odložený po útokoch militantov z Hamasu na Izrael 7. októbra 2023 a následnom vypuknutí konfliktu v Gaze, izraelské firmy aj naďalej pokračujú v zakladaní svojich sídiel v USA, najmä v Delaware.

Lídri v oblasti technológií v utorok na konferencii IATI varovali vládu pred týmto trendom.

„Založenie spoločností v zahraničí postupne presúva hospodársku aktivitu mimo Izraela a narúša značku izraelských high-tech spoločností,“ povedal Dan Shamgar, predseda výboru právnikov a účtovníkov IATI.

„Legislatíva a politika v USA sa v uplynulom roku zameriavali na povzbudzovanie firiem k zakladaniu sídla a pôsobeniu v USA. Podnikatelia a investori nie sú voči tomu ľahostajní a dôsledky sa už prejavujú v praxi,“ povedal Shamgar. „V Izraeli však tvorcovia hospodárskej politiky zostávajú voči tomuto trendu ľahostajní.“

Dodal, že je povinnosťou štátu prijať mechanizmy a stimuly, ktoré posilnia konkurencieschopnosť izraelskej ekonomiky s cieľom povzbudiť firmy, aby sústredili svoju činnosť v Izraeli.

High-tech sektor je kľúčovým motorom rastu izraelskej ekonomiky, podieľa sa približne 20 % na hospodárskej aktivite, zhruba 15 % na pracovných miestach a viac ako polovicou na exporte.

Na konferencii lídri v oblasti technológií uviedli tiež, že medzi výzvami, ktorým sektor čelí, je potreba väčšieho množstva lokálneho kapitálu, keďže dominuje zahraničný kapitál.

