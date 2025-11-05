Ako vyzerá čínska odpoveď Muskovej Tesle? To v stredu ukázala automobilka Xpeng, ktorá prezentovala svoje smelé plány. Týkajú sa nielen robotických taxíkov, ale aj humanoidných robotov. Firma Xpeng je pritom aktívna aj na slovenskom trhu. Ponúka na predaj svoje elektromobily.
Čínska automobilka Xpeng v stredu prekvapila technologický trh svojimi odvážnymi plánmi. Tie začínajú pri robotických taxíkoch. V rámci svojho „Dňa umelej inteligencie“ totiž oznámila, že na trh uvádza tri modely robotaxíkov využívajúce vlastné čipy umelej inteligencie vyvinutých spoločnosťou. Hovoria pritom o najvyššom výpočtovom výkone v automobiloch na svete.
Ako ďalej informuje web cnbc.com, Xpeng na svojich robotaxíkoch spolupracuje aj s čínskym technologickým gigantom Alibaba v oblasti mapovania a prepravy. Robotaxíky Xpeng sú pritom charakteristické externým displejom s údajmi o rýchlosti a ďalšími informáciami na slnečných clonách vozidla.
Prvé testovacie jazdy by mali tieto autonómne taxíky od Xpengu absolvovať už budúci rok. Brázdiť by mali cesty v Kantone a ďalších čínskych mestách. Americký konkurent spoločnosti Tesla pritom spustil svoj dlho očakávaný program robotaxi v niektorých častiach Texasu.
Pri autonómnych taxíkoch to však zďaleka nekončí. Xpeng na svojom prezentačnom dni totiž prezentoval aj pokrok vo vývoji humanoidných robotov a oznámil svoju vlastnú verziu, robota Iron druhej generácie (fotografie nájdete v našej galérii nižšie). Ich hromadná výroba by sa mala začať už budúci rok.
A na čo majú byť títo roboti určení? Šéf spoločnosť He Xiaopeng prekvapil vyhlásením, že pomoc v domácnostiach by sme od nich tak skoro čakať nemali. Rovnako ich považuje za príliš drahých na to, aby pracovali v továrňach, vzhľadom na nízku cenu práce v Číne. Ich pozíciu zatiaľ vidí napríklad ako turistických sprievodcov, predavačov, či sprievodcov kancelárskymi budovami.
Riaditeľ Xpengu prekvapil aj svojou prognózou, koľko takýchto robotov by mohla spoločnosť v nasledujúcej dekáde vyrobiť. Hoci neprezradil presné číslo tvrdí, že ich bude viac, ako táto automobilka vyrobí samotných vozidiel.
Jeden z prezidentov Xpengu Gu tiež v stredu sebavedomo vyhlásil, že jeho firma niektoré technológie vyvíja už dlhšie, ako konkurenčná americká Tesla Elona Muska, ale čínska firma nebola taká „hlasná“ v ich propagácii. „Z technologického a produktového hľadiska sa snažíme o určité podobnosti s Teslou… V niektorých oblastiach sme pravdepodobne začali skôr ako Tesla,“ cituje Gu web cnbc.com.
Spoločnosť Xpeng pritom nie je ani pre slovenských spotrebiteľov úplnou neznámou. Čínska automobilka totiž na našom trhu predáva svoje vozidlá. Aktuálne má v ponuke tri modely eletromobilov s označením G6, G9 a P7.