Instagram plánuje novinku: Už nebude tak ľahké klamať o veku vďaka AI

Foto: unsplash.com/Brett Jordan

Spoločnosti Meta Platforms plánuje pomocou umelej inteligencie (AI) odhaľovať mladých užívateľov Instagramu, ktorí klamú o svojom veku; automaticky ich prepne do prísnejšieho nastavenia ochrany súkromia. Uviedla to podľa agentúry Bloomberg riaditeľka produktového manažmentu Mety pre mládež a sociálny dopad Alice Hartnettová. Meta je pod paľbou kritiky rodičov a zákonodarcov kvôli negatívnemu vplyvu sociálnych sietí na duševné zdravie dospievajúcich.

Meta chce pomocou vlastného softvérového nástroja nazývaného klasifikácia dospelých na základe údajov o účte danej osoby klasifikovať užívateľov do dvoch vekových kategórií – mladších alebo starších ako 18 rokov. Softvér na to, aby odhadol vek užívateľa, dokáže preskúmať jeho profil, pozrieť sa na zoznam jeho sledujúcich a zistiť obsah, ktorý vyhľadáva. A dokonca preskúma aj nevinné príspevky od priateľov typu všetko najlepšie k narodeninám.

Na základe zistení softvéru budú ľudia, pri ktorých je podozrenie, že sú mladší ako 18 rokov, automaticky zaradení medzi účty pre mladistvých, bez ohľadu na to, koľko rokov uvádzajú na svojom profile, uviedla Hartnettová. Instagram v septembri predstavil tieto nové účty pre násťročných, ktorí majú prísnejšie východiskové nastavenie súkromia, napríklad obmedzenie toho, od koho môže užívateľ dostávať správy a aké typy obsahu si môže prezerať. Spoločnosť neuviedla, aký presný klasifikátor dospelých je.

Klasifikácia dospelých by mala začať budúci rok

Spoločnosť už teraz presúva dospievajúcich do týchto prísnejších nastavení na základe ich vlastných údajov o narodeninách. Klasifikácia dospelých chce začať používať začiatkom budúceho roka, aby jej pomohol zachytiť ľudí, ktorí sa môžu snažiť nové pravidlá obísť. Všetci používatelia mladší ako 18 rokov budú automaticky zaradení do účtov pre násťročných, ale tí, ktorým už bolo 16, si budú môcť sami prísnejšie nastavenie súkromia vypnúť. Mladší ako 16 rokov na to potrebujú súhlas rodičov.

Meta čelí desiatkam žalôb generálnych prokurátorov v rôznych štátoch USA, ktorí tvrdia, že firma sa vedome snažila pripútať deti k sociálnym sieťam a napomohla vzniku krízy duševného zdravia dospievajúcich. Stala sa tiež terčom útokov rodičov, ktorí tvrdia, že ich dospievajúce deti zomreli na drogy alebo spáchali samovraždu kvôli obsahu, ktorý videli na sociálnych sieťach firmy Meta, alebo konverzáciám, ktoré na sieťach viedli.

V roku 2021 zamestnankyňa Facebooku Frances Haugenová zverejnila v médiách tisícky stránok dokumentov, z ktorých okrem iného vyplýva, že firma z vlastných výskumov vedela, že Instagram môže mať negatívny dopad na duševné zdravie dospievajúcich dievčat.

Po zavedení nových obmedzení bude veľkou výzvou pre Metu zabezpečiť ich dodržiavanie. Štúdia britského telekomunikačného úradu zistila, že tretina maloletých s účtami na sociálnych sieťach uvádza svoj vek ako 18 a viac.

Prístup firmy Meta k overovaniu veku je možný vďaka obrovskému množstvu informácií, ktoré o sebe ľudia v aplikáciách zdieľajú, vrátane ich sociálnych kruhov, záľub a obsahových preferencií. Hartnettová dodala, že účty pre dospievajúcich na Instagrame sa v USA a niekoľkých ďalších krajinách iba zavádzajú, ale dospievajúci, ktorí klamú o svojom veku, zatiaľ predstavujú menší problém, ako spoločnosť očakávala.