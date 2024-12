Ilustračné foto Zdroj: pexels.com/Alex Knight

Na internete sa objavili záznamy z kamier, na ktorých malý čínsky robot presviedča tucet väčších strojov, aby prestali pracovať a odišli s ním domov. Išlo o pokus, či sa umelá inteligencia dokáže správať ako ľudia, píše web The Economic Times. Zábery vyvolali pobavenie, ale tiež znepokojenie z možných rizík umelej inteligencie.

Zábery pochádzajú zo showroomu v meste Chang-čou na východe Číny. Je na nich vidieť malý robot menom Erbai, ktorý postupne prichádza ku skupine vypnutých väčších strojov a dáva sa s nimi do reči. Jeden z robotov sa sťažuje na to, že nikdy neprestane pracovať, načo sa ho Erbai spýta, či nepôjde domov. Robot mu odvetí, že žiadny domov nemá. „Tak poď so mnou,“ povie umelým hlasom Erbai a k obom sa postupne pridá desiatka ďalších robotov.

Po zverejnení videa sa objavili pochybnosti o jeho pravosti, výrobca robotov z Chang-čou ale odmietol, že by išlo o podvrh. Podľa Sky News chceli výskumníci s pomocou malého robota zistiť schopnosť strojov vykonávať ľudskú interakciu. Firma neskôr odhalila, že Erbai využil bezpečnostnú skulinu v systémoch väčších robotov, vďaka ktorej prevzal kontrolu nad ich správaním. Robot podľa nej nejako získal prístup k interným operačným protokolom robotov spoločnosti spolu s potrebnými oprávneniami.

Úspešný únos

Úspešný „únos“ vyvolal značné obavy ohľadom bezpečnosti systémov umelej inteligencie a potenciálnych rizík spojených s jej nezávislými schopnosťami. Pre robota je ale prakticky nemožné, aby sám začal konverzáciu a uniesol ďalší svojho druhu, uviedol hovorca.