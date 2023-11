Hellebrandt kritizuje programové vyhlásenie vlády v oblasti práce, obsahuje len všeobecné frázy

Na snímke Tomáš Hellebrandt. FOTO TASR - Jakub Kotian

Vláda by sa mala zamerať na ekonomické megatrendy, ako sú technologické zmeny, digitalizácia, zelená transformácia a starnutie populácie. Budú totiž vznikať nové pracovné miesta a staré zanikať. Programové vyhlásenie vlády (PVV) však obsahuje len všeobecné frázy, ktoré pomenúvajú ciele bez náznakov nástrojov, ako ich splniť. Vyhlásil to poslanec Národnej rady (NR) SR Tomáš Hellebrandt (PS) počas diskusie o PVV.

Vláda podľa Hellebrandta neplánuje riešiť skutočnosť, že nové technológie vytvárajú možnosti nových pracovných foriem, ktoré súčasné pracovné právo nepozná. Ide o hybridné činnosti medzi závislou prácou a živnosťou, ktoré sú menej viazané na konkrétne pracovisko, umožňujú väčšiu kontrolu pracujúcej osoby nad pracovným časom a menej hierarchické formy riadenia.

„Text spomína ekonomické megatrendy ako technologické zmeny, digitalizácia, zelená transformácia a starnutie populácie. Z opatrení ale nie je jasné, že autori porozumeli, aké majú tieto trendy dôsledky pre trh práce, aké zmeny si vyžadujú vo verejných politikách,“ povedal Hellebrandt s tým, že nové trendy urobia niektoré ľudské pracovné činnosti obsolentnými, čo povedie k zmenám v štruktúre povolaní.

Je teda potrebné zaviesť aj odborné výberové konania na riaditeľov úradov práce. PVV však neobsahuje zmienku o potrebe reformovať úrady práce, ktoré budú v čase častejších zmien povolania a období dočasnej nezamestnanosti dôležité. „Úrady práce výrazne zaostávajú za lepšou modernou praxou v zahraničí, je potrebné zmeniť prístup k znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, zaviesť poriadnu profiláciu pri registrácii na základe dát a cieliť individualizovanú pomoc na najrizikovejších klientov.

Prispeje to k začleneniu znevýhodnených skupín na trhu práce,“ dodal Hellebrandt. Poslanec zdôraznil, že je potrebné riešiť podporu flexibilnej práce a čiastočných úväzkov. „Ide o spôsob, ako dostať na trh práce matky malých detí alebo seniorov, ktorí nevládzu alebo nechcú pracovať na plný úväzok alebo preferujú prácu z domu,“ povedal Hellebrandt. Štát by mohol ísť v tejto oblasti príkladom aj v starostlivosti o deti do dvoch rokov, a to prostredníctvom jaslí alebo iných foriem starostlivosti, ktoré znižujú bremeno rodičovstva a pomáhajú vrátiť sa matkám skôr do zamestnania.