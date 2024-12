Hackeri budú budúci rok využívať viac AI, deepfakes a krádeže identít: Takáto je predpoveď bezpečnostnej spoločnosti

Foto: freepik.com/freepik, generované AI

Na užívateľov počítačov a internetu budú v budúcom roku ešte viac útočiť hackeri s využitím umelej inteligencie (AI) a podvrhnutých videí, ktoré budú na nerozoznanie od skutočnosti, tzv. deepfakes. Kyberzločinci sa posunú od krádeží dát ku krádežiam identít, budú viac využívať vysoko sofistikované podvody a nové taktiky pre krádeže peňazí. Vo svojej predikcii to uviedla bezpečnostná spoločnosť Gen Digital, ktorá vyvíja antivírusové produkty Avast, AVG, Norton, Avira a CCleaner.

„Po tomto roku, ktorý bol monumentálny pre rozvoj AI, ale trochu katastrofický z hľadiska únikov dát, veríme, že v roku 2025 uvidíme významný posun ako v podvodoch, tak v rizikách pre digitálnu identitu. Kyberzločinci budú zneužívať veľké úniky dát na to, aby ľuďom identitu rovno ukradli, alebo informácie využijú na vytváranie vysoko personalizovaných a uveriteľných podvodov,“ uviedol technický riaditeľ Genu Siggi Stefnisson. AI podľa neho tieto problémy ešte umocní. „Nielen, že útočníkom pomôže vymýšľať sofistikovanejšie podvody, ale tiež prinúti ľudí pochybovať o tom, akým spôsobom technológie utvárajú ľudské myšlienky,“ uviedol.

Ľudia budú podľa predpovede s AI pracovať čoraz častejšie, veľké jazykové modely (LLMs) tak budú vytvárať vysoko personalizované materiály. Na konci tohto roka chatGPT každý týždeň používa vyše 200 miliónov ľudí. Dá sa preto podľa spoločnosti Gen Digital predpokladať, že tieto technológie začnú formovať ľudské vnímanie a realitu, čo povedie k debatám o etike a dopade AI na ľudské myšlienky. Čím viac bude AI ovplyvňovať záležitosti každodenného života, ako je napríklad rodičovstvo či vzdelávanie, tým viac porastú obavy o jej úlohu v spoločnosti, uviedla spoločnosť. Možno podľa nej očakávať ďalšie diskusie o limitoch tejto technológie a jej vplyve na osobný rozvoj.

Už budúci rok bude ťažké určiť, čo je realita

V roku 2025 bude AI podľa predpovede natoľko sofistikovaná, že aj odborníci budú mať problém určiť, čo je skutočné, a čo nie. Týkať sa to môže aj videí alebo fotografií. Toho zneužijú tvorcovia tzv. deepfakes. Môže ísť o osobné útoky, napríklad od bývalého partnera, ktorý bude na sociálnych sieťach šíriť falošné fotografie či videá, alebo aj o extrémne prípady, keď budú vlády ovplyvňovať názory ľudí prostredníctvom videí s politickými dezinformáciami, uviedla spoločnosť. Na význame preto podľa nej získajú overiteľné digitálne certifikáty, ktoré pomôžu zistiť, čo je pravé a čo podvrh.

Po roku veľkých únikov informácií podľa predpovede významne narastie počet krádeží identít. Kyberzločinci si spoja osobné informácie získané z únikov dát, verejne prístupných zdrojov a zo zariadenia obetí a vytvoria z nich profily osôb, ktoré tak budú vystavené väčšiemu riziku krádeže identity, uviedol Gen Digital. Zároveň to podľa neho povedie k sofistikovaným pokusom o vydieranie a útočníci túto situáciu zneužijú tiež k presvedčivému napodobňovaniu známych spoločností.

Odborníci Genu tiež očakávajú posun smerom k podvodom, ktoré budú viac manipulovať ľudským správaním. Útočníci s osobnými dátami získanými z firemných únikov alebo na dark webu podľa odborníkov vyvinú presne cielené stratégie, aby podviedli svoje obete. Podvodníci budú kombinovať psychologické triky a metódy sociálneho inžinierstva, aby ľudí oklamali, uviedli. Kvôli vysoko personalizovaným metódam zameraným na človeka bude veľmi ťažké rozlíšiť pravú komunikáciu od podvodu, dodali.

Výrazný nárast možno podľa nich očakávať tiež pri finančných krádežiach, najmä kvôli sofistikovanejším mobilným bankovým hrozbám a rastúcej popularite kryptomien. Zločinci budú používať pokročilé techniky ako napríklad deepfaky s vyobrazením celebrít, ktoré budú obete navádzať k výnosným investíciám na falošných platformách, falošne nahovorené oznámenia politikov, ako zvýšiť svoj príjem, alebo napríklad falošné súťaže o výhry, uviedol Gen Digital. Podľa spoločnosti pribudne ale aj prípadov pouličných zlodejov, ktorí budú nútiť obete odomknúť ich mobilné telefóny, a tým umožniť prístup do finančných aplikácií. Zločinec následne z aplikácie prevedie financie obete na svoj účet.

Hrozbám môžu užívatelia podľa odporúčania Génu čeliť väčšou informovanosťou. Mali by sledovať správy a dôveryhodné bezpečnostné blogy, aby sa dozvedeli o najnovších podvodoch a únikoch dát. Jednou z najlepších možností, ako lepšie chrániť svoje dáta a osobné informácie v online prostredí, je podľa Genu používanie virtuálnej privátnej siete (VPN).

Spoločnosť upozornila, že ak ponuka vyzerá až veľmi dobre na to, aby bola pravdivá, väčšinou ide o podvod. Kým užívateľ klikne na odkaz alebo zdieľa svoje osobné či bankové údaje, mal by si podľa nej overiť zdroj tak, že si vyhľadá jeho web. Samozrejmosťou by mala byť kvalitná antivírusová ochrana a znalosť nástrojov, ktoré pomôžu odstrániť následky prípadného úspešného kyberútoku, napríklad dokážu nájsť a odstrániť ukradnuté dáta, dodala spoločnosť.