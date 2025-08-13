Google môže prísť o svoju vlajkovú loď: Biznis storočia alebo len marketingový ťah? (komentár)

V utorok 12. augusta 2025 prekvapil startup Perplexity zameraný na umelú inteligenciu trh nevyžiadanou ponukou 34,5 miliardy dolárov na akvizíciu prehliadača Google Chrome.
Návrh formulovaný ako predaj aktív zahŕňa záväzky ako je zachovanie otvoreného zdrojového kódu, investovanie troch miliárd dolárov do vývoja prehliadača Chrome počas dvoch rokov a zachovanie Google ako predvoleného vyhľadávača. Tento krok prichádza v kontexte silného regulačného tlaku v Spojených štátoch, kde prebiehajúci antitrustový prípad zvažuje potenciálne oddelenie prehliadača Chrome ako jedno z nápravných opatrení a čaká na rozhodnutie sudcu Amita Mehtu koncom tohto mesiaca.
Pre spoločnosť Alphabet, vlastníka spoločnosti Google, je Chrome absolútne strategickým aktívom. Nie je to len prehliadač, funguje ako brána do produktového ekosystému spoločnosti a poskytuje cenné údaje, ktoré zásobujú vyhľadávacie algoritmy, reklamu a zdroje umelej inteligencie. Strata kontroly nad prehliadačom Chrome by znamenala oslabenie jeho konkurenčného postavenia a zníženie vertikálnej integrácie, ktorá v súčasnosti podporuje jeho príjmy a technologické inovácie.
Hoci spoločnosť Perplexity tvrdí, že má investorov ochotných financovať transakciu, ponuka sa zdá byť nereálna – trhová hodnota startupu sa pohybuje medzi 14 a 18 miliardami dolárov. Táto operácia má teda jasný marketingový charakter a slúži ako spôsob, ako získať publicitu a propagovať vlastný prehliadač Comet od Perplexity uprostred boja o pozornosť používateľov a zákonodarcov. V tomto zmysle tento krok tiež posilňuje regulačný naratív, že Google má na trhu nadmernú moc, a že potenciálne oddelenie prehliadača Chrome by mohlo zvýšiť konkurenciu.
Spoločnosť Alphabet neprejavila žiadny úmysel predať prehliadač. Očakáva sa, že sa odvolá proti akémukoľvek súdnemu rozhodnutiu, ktoré nariadi jej odpredaj – a to je proces, ktorý by mohol trvať roky. Právni experti sa domnievajú, že sudca Mehta bude mať tendenciu čakať na koniec odvolaní, kým bude požadovať akýkoľvek odpredaj. Navyše, ak by aj existoval nejaký scenár predaja, do boja by mohli vstúpiť aj ďalšie potenciálne zainteresované strany – napríklad OpenAI, Yahoo alebo fondy ako Apollo Global Management, pričom Google si udržiava výhodu v zdrojoch, reputácii a používateľskej základni.
Z ekonomického hľadiska analytici oceňujú Chrome na 20 až 50 miliárd dolárov. To síce radí návrh spoločnosti Perplexity do realistického rozpätia, vzhľadom na nedostatočnú finančnú kapacitu startupu je ale ťažko realizovateľný. Už samotné oznámenie ponuky však zohráva svoju úlohu: zvyšuje regulačný tlak na Alphabet, odhaľuje strategickú hodnotu prehliadača Chrome a stavia Perplexity do centra verejnej diskusie o budúcnosti prehliadačov a online vyhľadávania.
Môžeme zvážiť tri hlavné scenáre budúcnosti spoločnosti Alphabet, ak sa regulačný tlak na prehliadač Chrome zintenzívni a možnosť odpredaja sa stane konkrétnejšou.
Scenár 1 – Úspešná obhajoba a udržanie si prehliadača Chrome
V tomto scenári sa spoločnosti Alphabet prostredníctvom právnych a politických prostriedkov podarí vyhnúť akémukoľvek definitívnemu rozhodnutiu, ktoré by ju nútilo predať Chrome. To by si vyžadovalo kombináciu dlhodobých právnych prostriedkov, lobovania u regulačných orgánov a možných dobrovoľných záväzkov na zmiernenie antitrustových obáv.
Scenár 2 – Čiastočný predaj alebo kontrolované odčlenenie
Ak sa súdny a politický tlak zvýši do tej miery, že sa nejaká forma oddelenia stane nevyhnutnou, spoločnosť Alphabet by sa mohla rozhodnúť pre čiastočné odčlenenie prehliadača Chrome. Toto by sa mohlo uskutočniť prostredníctvom odčlenenia do nezávislej dcérskej spoločnosti, ale stále so zmluvnými väzbami na Google. Tak by sa zabezpečilo, že vyhľadávač a cloudové služby zostanú prednostne integrované.
Takéto opatrenie by znížilo riziko úplnej straty údajov a integrácie, ale otvorilo by priestor pre konkurenciu, aby ovplyvnila používateľskú skúsenosť. Tento scenár by mohol mať potenciálnu stratu príjmov vo výške 5 až 10 % (8,75 až 17,5 miliardy dolárov ročne), ak by časť návštevnosti migrovala do iných vyhľadávačov.
Scenár 3 – Úplný predaj vynútený súdnou cestou
Toto by bol najrušivejší scenár. Spoločnosť Alphabet by bola nútená predať Chrome konkurentovi alebo investičnému fondu, čím by stratila kritický kanál prístupu k údajom a používateľom. Dopad na príjmy z reklamy by mohol byť značný, pretože veľká časť návštevnosti Google Search pochádza zo samotného prehliadača Chrome.
V takom prípade by spoločnosť Alphabet musela urýchliť investície do Androidu, Pixelu, YouTube a generatívnej umelej inteligencie, aby kompenzovala stratu vplyvu na trhu prehliadačov. Okrem toho by sa mohla pokúsiť posilniť prítomnosť Google Search ako štandardu v iných prehliadačoch prostredníctvom miliónových dohôd, ako to robí so spoločnosťou Apple v prehliadači Safari.
Vo všetkých scenároch je úloha prehliadača Chrome ako strategického aktíva z konkurenčného hľadiska nesporná: nielenže zaručuje priamy prístup k používateľovi, ale funguje aj ako zdroj údajov pre všetky hlavné oblasti biznisu. Preto by mal Alphabet aj v nepriaznivom regulačnom kontexte intenzívne bojovať, aby sa vyhol odpredaju.
