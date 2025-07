Firmy podporili vzdelávanie rekordnými sumami z 2 % dane: Pozrite si, kto získal najviac v roku 2023

Foto: freepik.com/wirestock

Nedostatok ľudí s kľúčovými zručnosťami naráža na potrebu systémovej podpory vzdelávania. Firmy zapájajúce sa do mechanizmu 2 % dane reagujú na tento problém čoraz cielenejšie – vzdelávanie získalo tri roky po sebe najväčšiu podporu. Vyplýva to z analýzy Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov (ASFIN). V roku 2023 to bolo viac než 31 % zdrojov z celkovej sumy 10 miliónov eur, ktoré do systému asignácie odviedli členovia ASFIN.

Asignácia 2 % právnických osôb má stúpajúci trend, pričom firmy svoje 2 % poukazovali najmä na podporu vzdelávania, rozvoj športu, ochranu životného prostredia a ochranu a podporu zdravia. Členovia ASFIN podporili v roku 2023 celkovo 1825 verejnoprospešných projektov sumou takmer 10 miliónov eur, z toho 575 projektov sa týkalo vzdelávania.

„Slovenský pracovný trh trpí chronickým nedostatkom kvalifikovaných ľudí – od technických zručností až po mäkké zručnosti ako je finančná gramotnosť, kritické myslenie či podnikavosť. Je prirodzené, že firemné nadácie a nadačné fondy preto smerujú časť svojej dane do systematickej podpory kvalitného vzdelávania, aby pripravili novú pracovnú silu na aktuálne požiadavky trhu, ktoré budú kľúčom k tvorbe inovácií,“ priblížila Tatiana Švrčková, predsedníčka ASFIN.

Spomedzi viac ako 21.000 uchádzačov sú najčastejšími príjemcami 2 % občianske združenia (až 80 %), následne neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a nadácie. Práve tie však zohrávajú významnú úlohu pri poskytovaní grantov ďalším prijímateľom a zvyšovaní dosahu iniciatív v teréne.

Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov združuje 18 firemných nadácií a nadačných fondov.