Firmy na Slovensku zavádzajú AI do pohovorov: Ako na to reagujú uchádzači o prácu?

Umelá inteligencia (AI) je súčasťou výberových procesov vo firmách, no okrem analýzy životopisov zaviedli spoločnosti už napríklad aj telefonáty s AI v rámci prvého kola pohovoru. Väčšina Slovákov si používanie AI v rámci procesu výberu zamestnancov uvedomuje, tretina to vníma pozitívne, negatívne zase 22 %. Vyplýva to z prieskumu portálu Platy.sk, ktorý sa realizoval na vzorke 2383 respondentov a zverejnila ho spoločnosť Alma Career.
„Zamestnávatelia vo výberovom procese využívajú umelú inteligenciu najmä pri prvotnej selekcii životopisov. Niektoré firmy už pristúpili aj k ďalším krokom, napríklad ku komunikácii uchádzačov s inteligentným chatbotom alebo k telefonátu s umelou inteligenciou ako prvé kolo pohovoru,“ uviedla spoločnosť.
Rozdiely vo vnímaní AI v personálnej oblasti sú viditeľné najmä medzi príjmovými skupinami. Medzi ľuďmi s vysokými platmi ju eviduje 75 % ľudí, u tých s nízkymi príjmami je to len necelá polovica. Častejšie ju vnímajú pozitívne práve tí, ktorí zarábajú viac. S nástrojmi v podobe chatbota alebo telefonátom s AI sa na Slovensku stretlo len šesť percent respondentov. Naopak, s umelou inteligenciou sa počas hľadania práce nestretlo 85 %. Celkovo 43 % tých, ktorí pohovor s AI ešte nezažili, by táto skúsenosť nepotešila a 14 % ľudí by sa o danú prácu prestalo uchádzať.
Kontakt s AI počas výberového procesu zamestnancov by nepotešil skoro všetky vekové skupiny okrem mladých ľudí vo veku od 15 do 24 rokov. Aj napriek obavám však respondenti podľa prieskumu súhlasia s tým, že umelá inteligencia môže zefektívniť alebo zrýchliť proces výberu nových pracovníkov. Pätina ľudí však uviedla, že využitie AI na pohovoroch pripravuje uchádzačov o ľudský kontakt.
„Jednou z objektívnych obáv je, či sa v konečnom dôsledku nebude v prvých kolách pohovorov rozprávať umelá inteligencia s umelou inteligenciou, keďže aj uchádzači si často pri tvorbe životopisu alebo motivačného listu pomáhajú AI. Vo výberovom procese je však ľudský faktor zásadný. Nie sú totiž dôležité len tvrdé zručnosti uvedené v životopise, ale aj reálne schopnosti, ktoré preukážu na pohovore, či naozaj majú potrebné mäkké zručnosti a napríklad aj to, či by uchádzač alebo uchádzačka zapadli do firemnej kultúry a kolektívu,“ dodala spoločnosť.