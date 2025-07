Firmy na Slovensku výrazne znižujú dopyt po IT zamestnancoch: Nové technológie a AI menia trh práce

Na snímke Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre, 31. januára 2012. Foto: TASR

Záujem firiem o IT zamestnancov postupne klesá. V roku 2022 bolo na pracovnom portáli Profesia.sk zverejnených takmer 46.000 inzerátov, vlani len necelých 25.000. V dôsledku nových technológií sa trh práce s IT špecialistami mení, za prvý polrok 2025 eviduje portál v porovnaní s rokom 2022 v rovnakom období pokles IT pracovných ponúk o 57 % a v prípade roku 2023 ide o 37-percentné zníženie. Vyplýva to z analýzy pracovného portálu, ktorý prevádzkuje spoločnosť Alma Career.

„Podiel ponúk z IT, ktoré firmy označili ako vhodné pre absolventov, značne klesol. Zatiaľ čo v roku 2019 ich bolo 20 %, v roku 2022 16 % a tento rok len 12 %. Veľké nadnárodné spoločnosti, nielen z IT sektora, ale napríklad aj centrá zdieľaných služieb, majú navyše tendenciu presúvať niektoré pozície do krajín, kde im to vychádza ekonomicky výhodnejšie. Slovensko už nie je prvou voľbou,“ priblížil riaditeľ spoločnosti Radoslav Rezák s tým, že firmy mnohé procesy v súčasnosti automatizujú a využívajú aj umelú inteligenciu, čo má vplyv najmä na juniorné pozície.

Z regionálneho hľadiska bol najviac viditeľný pokles IT pracovných ponúk na východnom Slovensku. V Košickom kraji sa ich počet za prvý polrok medzi rokmi 2023 a 2025 znížil o 46 %, v Bratislavskom kraji to bolo o 32 %. Tento rok bolo na pracovnom portáli zverejnených vyše 11.650 inzerátov z IT sektora, pričom najväčší dopyt je po programátoroch, IT konzultantoch a IT analytikoch, no aj pri týchto pozíciách počty ponúk klesajú.

„Za prvých šesť mesiacov tohto roka hľadali zamestnávatelia o päť percent Python programátorov viac ako pred dvoma rokmi. Takmer rovnaký počet ponúk zverejnili na pozície backend programátor a DevOps Engineer. Všetky tri profesie vyžadujú nadpriemerné technické zručnosti. V prípade Python programátorov síce náročnosť závisí od zamerania, no DevOps je považovaná za jednu z najnáročnejších v rámci IT infraštruktúry,“ doplnila spoločnosť.

Pri pozíciách s nižšou kvalifikačnou náročnosťou klesol dopyt po IT testeroch o 42 % a špecialistoch zákazníckej IT podpory o 37 %. Najviac sa znížil záujem firiem o webmasterov, pričom počet ponúk za prvý polrok klesol medzi rokmi 2023 a 2025 až o 68 %.