Firmy na Slovensku menia pohľad: Prečo sú zamestnanci po päťdesiatke čoraz žiadanejší?

Foto: freepik.com/freepik, generované AI

Zamestnanci po päťdesiatke sú pre firmy čoraz dôležitejší, medzi hlavné dôvody patrí ich dlhoročná prax, lojálnosť voči zamestnávateľovi či rozvaha pri riešení pracovných úloh. Napriek tomu stále voči starším pracovníkom pretrvávajú predsudky a hľadanie práce je pre nich oveľa náročnejšie. Zhodnotila to marketingová manažérka personálnej agentúry Grafton Jitka Kouba.

Počet ľudí v produktívnom veku postupne klesá a vek do dôchodku sa zvyšuje, čo si začínajú podľa odborníčky uvedomovať aj zamestnávatelia na Slovensku. V súčasnosti preto viac ako tri štvrtiny firiem aktívne naberajú pracovníkov vo veku nad 50 rokov. Títo zamestnanci sú prínosom pre tím, keďže zdieľajú skúsenosti s mladšími kolegami, v krízových situáciách reagujú s rozvahou a ich rozhodovanie je premyslenejšie. Rovnako menej často menia zamestnávateľa a pri výbere pracovného miesta vyhľadávajú stabilitu a kvalitu pracovného prostredia.

Aj napriek tomu mnohé firmy dávajú staršej generácii menej príležitostí. Prekážkou sú najmä pretrvávajúce stereotypy, starší uchádzači sú väčšinou považovaní za menej flexibilných alebo zdatných v nových technológiách. Realita však môže byť podľa odborníčky iná, keďže počas kariéry museli títo pracovníci zvládnuť viaceré zásadné zmeny od nástupu digitalizácie až po nové pracovné postupy, ktorým sa prispôsobili. „Ľudia päťdesiat plus sú často otvorenejší zmenám, než sa predpokladá. Ak rozumejú cieľu a môžu sa na zmenách aktívne podieľať, radi sa zapoja, a to aj pri zavádzaní nových technológií,“ doplnila Kouba.

Zdôraznila, že ďalším mýtom je aj to, že firme sa do starších zamestnancov neoplatí investovať. Vzhľadom na zvyšovanie veku do dôchodku však majú často pred sebou ešte desať až pätnásť rokov aktívneho pracovného života a sú ochotní pracovať aj po jeho dosiahnutí. Zamestnanci v tomto veku vyhľadávajú dlhodobé pracovné uplatnenie, prinášajú skúsenosti a širší pohľad. Ich mladší kolegovia zase prispievajú energiou, technologickými zručnosťami a kreativitou, preto v spojení s nimi sú takéto pracovné tímy dynamickejšie a lepšie reagujú na zmeny. Na základe výsledkov agentúry 95 % ľudí zaujíma práca vo viacgeneračnom prostredí.

„V tímoch, kde sa prirodzene stretávajú rôzne generácie, vzniká viac nových nápadov a posilňuje sa súdržnosť. Dôležité je však nastaviť otvorenú komunikáciu, ktorá minimalizuje možné nedorozumenia,“ dodala Kouba.