Firmy môžu vďaka umelej inteligencii automatizovať rutinné úlohy a získať náskok na trhu

Každá opakujúca sa činnosť za počítačom vo firme sa dá automatizovať, čo znamená, že zamestnanci sa môžu venovať hodnotnejšej práci. Zmysel umelej inteligencie (AI) nie je nahradiť ľudí, ale ušetriť im rutinu, ktorú lepšie a rýchlejšie zvládnu nové nástroje. Uviedol to Daniel Šturm, marketingový riaditeľ spoločnosti Seyfor. Príkladmi sú podľa neho spracovanie faktúr, vyhľadávanie údajov či sumarizácia reportov.
Zavádzanie AI už podľa neho nie je o voľbe, ale o nutnosti, ktorá rozhoduje o postavení na trhu. Mnohé firmy však vnímajú AI stále cez množstvo mýtov – obávajú sa, že robí priveľa chýb, alebo že ju nemožno bezpečne využiť. „Tieto predsudky sú prirodzené, ale už dávno neodrážajú realitu. Ak sa naučíte s AI pracovať a nastaviť ju podľa svojich potrieb, stane sa vaším spoľahlivým pomocníkom,“ vysvetlil Šturm. Prvé praktické skúsenosti vo firmách podľa neho ukazujú, že mýty sa dajú rýchlo vyvrátiť a prínosy AI sú zreteľné.
Upozornil, že AI dnes vie efektívne pomáhať s tvorbou marketingového obsahu, kontrolou dokumentov, triedením e-mailov, rešeršami, analýzami či prácou s databázami. „Aj ľudia, ktorí nikdy neprogramovali, si dnes dokážu pomocou AI vytvoriť jednoduchý skript, ktorý im ušetrí hodiny práce. Využitie je tak možné vo všetkých oddeleniach – od účtovníctva až po HR (riadenie ľudských zdrojov, pozn. TASR),“ uviedol Šturm. Tento posun zároveň otvára cestu k novej firemnej kultúre, kde menej času zaberá rutina a viac priestoru zostáva na tvorivé a strategické úlohy.
Podčiarkol, že úspešné nasadenie AI si vyžaduje meranie výsledkov. Treba si porovnať preto časy spracovania úloh pred a po automatizácii, sledovať úsporu nákladov a pridanú hodnotu v kvalite výstupov. Firmy často zistia, že nejde len o ušetrený čas, ale najmä o možnosť zvládnuť viac práce pri rovnakom počte ľudí. „AI sa pritom rozvíja rýchlym tempom a prakticky každý týždeň prináša nové funkcie. Najviac zasahuje juniorské pozície, čo kladie väčší dôraz na vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie týchto zamestnancov. Budúcnosť je o spolupráci človeka a AI. Ak to firmy pochopia skôr, získajú konkurenčnú výhodu a zamestnanci môžu mať priestor na hodnotnejšiu prácu,“ dodal Šturm.
Spoločnosť Seyfor má viac než 1900 zamestnancov a obsluhuje zákazníkov vo viac ako 40 krajinách. Dlhodobo patrí k najrýchlejšie rastúcim IT spoločnostiam v regióne. Je najväčším výrobcom účtovných, mzdových a personálnych systémov v Českej republike s významným presahom na Slovensko a do ďalších krajín.