Európska komisia spúšťa miliardovú podporu na rozvoj umelej inteligencie vo vede a priemysle

Európska komisia (EK) v stredu predstavila dve stratégie na urýchlenie zavádzania umelej inteligencie (AI) v európskom priemysle a vede. Informuje o tom spravodajca TASR.
Ide o stratégie na zabezpečenie toho, aby si EÚ udržala náskok, stimulovala prijatie AI v kľúčových odvetviach a postavila Európu do popredia vedy založenej na umelej inteligencii.
V stratégii „Uplatňovať umelú inteligenciu“ sa stanovuje, ako urýchliť jej využívanie v kľúčových odvetviach a vo verejnom sektore. Stratégia pre umelú inteligenciu vo vede sa zameriava na to, aby sa Európa dostala do popredia výskumu a vedeckej výnimočnosti založených na AI.
Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v správe pre médiá uviedla, že chce, aby sa budúcnosť umelej inteligencie vytvorila v Európe. Lebo AI pomáha nájsť inteligentnejšie, rýchlejšie a cenovo dostupnejšie riešenia. „Umiestnenie umelej inteligencie na prvé miesto znamená aj to, že bezpečnosť je na prvom mieste. To budeme presadzovať vo všetkých našich odvetviach, od robotiky až po zdravotnú starostlivosť, energetiku a automobilový priemysel,“ odkázala.
Komisia pripomenula, že pred šiestimi rokmi mala EÚ dva superpočítače v prvej desiatke na svete. V súčasnosti má štyri a pracuje na zriadení štyroch až piatich gigatovární, čiže EÚ má dobrú pozíciu na urýchlenie využívania AI v kľúčových odvetviach a vede.
Cieľom stratégie Apply AI (Uplatňovať umelú inteligenciu) je využiť transformačný potenciál umelej inteligencie podnecovaním jej zavádzania vo všetkých strategických a verejných sektoroch vrátane zdravotníctva, liekov, energetiky, mobility, výroby, stavebníctva, agropotravinárstva, obrany, komunikácií a kultúry. Podporí aj malé a stredné podniky a pomôže priemyselným odvetviam integrovať umelú inteligenciu do ich operácií.
S cieľom koordinovať opatrenia v prospech AI eurokomisia spúšťa alianciu Apply AI Alliance, fórum spájajúce priemysel, verejný sektor, akademickú obec, sociálnych partnerov a občiansku spoločnosť. Monitorovacie stredisko pre umelú inteligenciu bude monitorovať trendy v oblasti umelej inteligencie a posudzovať odvetvové vplyvy.
Komisia zároveň spustila asistenčnú službu pre zákon o umelej inteligencii s cieľom zabezpečiť bezproblémové vykonávanie zákona.
EÚ sa v rámci stratégie pre umelú inteligenciu vo vede stavia do pozície centra vedeckých inovácií založených na AI. V jej centre je RAISE – zdroj pre vedu o umelej inteligencii v Európe, virtuálny inštitút na zhromažďovanie a koordináciu zdrojov umelej inteligencie na vývoj AI a jej uplatňovanie vo vede.
Na posilnenie prijímania AI eurokomisia zmobilizuje približne miliardu eur. Strategické kroky zahŕňajú opatrenia za 58 miliónov eur na prilákanie talentov a odborníkov do EÚ. Ďalších 600 miliónov eur z programu Horizont Európa pôjde na zlepšenie a rozšírenie prístupu k výpočtovej sile pre vedu. Financovanie výskumu má za cieľ zdvojnásobiť ročné investície programu Horizont Európa do AI na viac ako tri miliardy eur a EK chce podporiť aj vedcov pri identifikácii nedostatkov v údajoch a zbere, správe a integrácii súborov údajov potrebných pre umelú inteligenciu vo vede.