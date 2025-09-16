Európska komisia po roku bilancuje: Ako sa mení konkurencieschopnosť EÚ podľa Draghiho odporúčaní?

Európska komisia (EK) počas utorňajšej konferencie, ktorú pripravila rok po zverejnení Draghiho správy o budúcnosti konkurencieschopnosti EÚ, oznámila, ako napĺňa odporúčania tohto plánu a aké opatrenia chystá do budúcnosti. Informuje o tom spravodajca TASR.
Dokument EK uvádza, že Kompas konkurencieschopnosti stanovil nový rámec pre politiku konkurencieschopnosti EÚ na nasledujúcich päť rokov. Ten stanovuje tri transformačné imperatívy: preklenutie inovačnej medzery (v porovnaní s USA a Čínou), spoločný plán dekarbonizácie a konkurencieschopnosti a zníženie nadmernej závislosti dodávok a posilnenie bezpečnosti. Tieto snahy sú podporované zjednodušovaním pravidiel, prehĺbením jednotného trhu, prístupom k financovaniu, podporou zručností a koordináciou.
Preklenutie inovačnej medzery znamená umožniť zavádzanie gigatovární umelej inteligencie a šírenie umelej inteligencie v priemyselných procesoch, vedeckom výskume a podpora jej využívania v priemysle a verejných službách.
V konkrétnych číslach EÚ za rok od prezentovania Draghiho správy vyčlenila dve miliardy eur pre oblasť polovodičov a dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu v technologickom sektore, 70 miliárd eur išlo na podporu inovátorov prostredníctvom programu TechEU. Ďalších 200 miliárd eur na transformáciu Európy na popredného lídra v oblasti umelej inteligencie (20 miliárd eur na výstavbu prvých štyroch až piatich európskych gigatovární umelej inteligencie). EÚ na roky 2025 – 2027 vyčlenila 500 miliónov eur na prilákanie vedeckých talentov a bol spustený Jupiter, najrýchlejší superpočítač v Európe, štvrtý najrýchlejší superpočítač na svete.
Spoločný plán dekarbonizácie a konkurencieschopnosti má za rok konkrétnu číselnú podobu: buduje sa 400 nabíjacích miest v rámci pilotného projektu nabíjacích staníc pre ťažké úžitkové vozidlá. Nastal trojpercentný pokles maloobchodných cien elektriny pre priemysel v porovnaní s druhou polovicou roka 2024. Investície do veterného sektora boli v prvej polovici roka 2025 vo výške 34 miliárd eur. Prostredníctvom Akčného plánu pre dostupnú energiu sa očakávajú úspory až do výšky 45 miliárd eur v roku 2025. Komisia schválila pomoc vo výške 11 miliárd eur na výrobu energie na mori.
Zníženie závislosti od dodávok surovín znamená zvýšenie výrobnej kapacity EÚ v oblasti priemyselnej obrany, zaistenie prístupu ku kritickým surovinám, riešenie zraniteľností dodávateľského reťazca v kľúčových sektoroch ako sú lieky a diverzifikáciu zdrojov dodávok, čomu pomôžu obchodné dohody s Mercosurom, Mexikom, USA a Švajčiarskom. Prebiehajú rokovania o podobných dohodách s Indiou, Malajziou a Spojenými arabskými emirátmi.
V praxi sa má 800 miliárd eur mobilizovať v rámci programu Obranná pripravenosť 2030. Devätnásť členských štátov žiada o podporu prostredníctvom programu SAFE vo výške 150 miliárd eur a 22,5 miliardy eur sú očakávané kapitálové investície do strategických projektov EÚ v oblasti kritických surovín.
V oblasti jednotného trhu EÚ rieši 10 najhorších prekážok prostredníctvom stratégie jednotného trhu. Oznámenie o únii úspor a investícií má uvoľniť 10 biliónov eur úspor v bankových vkladoch. Komisia uskutočnila deväť kôl strategických dialógov s generálnymi riaditeľmi a partnermi v automobilovom, oceliarskom a kovospracujúcom, farmaceutickom, obrannom a chemickom sektore. V praxi sa podarilo ročne ušetriť 8,4 miliardy eur pre európske spoločnosti v rámci doterajších balíkov zjednodušujúcich opatrení, 3,8 miliardy eur z kohéznych fondov bolo preprogramovaných na strategické technológie a 63 miliónov eur na podporu podnikania, inovácií a zručností v rámci Iniciatívy pre vysokoškolské vzdelávanie.