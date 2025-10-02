Generálny riaditeľ spoločnosti Tesla Elon Musk sa stal prvým človekom na svete, ktorého majetok dosiahol hodnotu 500 miliárd dolárov.
Majetok technologického miliardára prekonal túto hranicu v stredu (1. 10.) popoludní, napísal časopis Forbes. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Na druhom mieste v rebríčku najbohatších ľudí sveta zostal Larry Ellison, zakladateľ softvérovej spoločnosti Oracle. Hodnota jeho majetku v porovnaní s Muskovým je podľa údajov časopisu Forbes nižšia o približne 150 miliárd USD.
Musk má okrem iného podiel v spoločnosti Tesla. Cena akcií výrobcu elektromobilov v pondelok (29. 9.) vzrástla o 4 %, čím sa jeho majetok zvýšil o približne 9 miliárd USD.
Musk vlastní aj 42-percentný podiel vo vesmírnej spoločnosti SpaceX v hodnote 168 miliárd USD. Ďalších 60 miliárd USD pochádza zo zlúčenia Muskovej spoločnosti zaoberajúcej sa umelou inteligenciou xAI so sociálnou sieťou X, ktorú prevzal v roku 2022 ešte pod jej pôvodným názvom Twitter.