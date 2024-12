Dopady konsolidácie naberajú reálne kontúry: Toľkoto si od januára priplatíte u mobilných operátorov! (prehľad)

Foto: Facebook/Telekom SK, Orange, O2, 4ka

Slovákov od januára zrejme čaká vlna zdražovania. Jeden z pilierov vládnej konsolidácie sa totiž premietne do cien mnohých tovarov a služieb. Zmena základnej sadzby DPH sa dotkne aj poskytovania služieb mobilných operátorov. Tí už avizujú zvyšovanie cien od 1. januára 2025 za svoje volania, dáta či paušály.

Od 1. januára 2025 sa základná sadzba DPH zmení z pôvodných 20 na 23 percent. Mobilní operátori na svojich weboch informujú, že to bude mať vplyv aj na zvýšenie cien za jednotlivé služby. Zároveň ale upozorňujú, že sa nemenia ceny bez DPH. Faktom však je, že zdražovaniu telekomunikačných služieb sa v mnohých prípadoch Slováci nevyhli už v predchádzajúcich mesiacoch.

Ak by ste chceli kvôli zmenám cien vplyvom vyššej DPH odstúpiť od zmluvy s telekomunikačným operátorom bez zmluvnej pokuty, nebude to možné. „K žiadnemu ďalšiemu zvýšeniu cien nepristupujeme, ceny bez DPH sa nemenia. Táto zmena zmluvných podmienok vyplýva zo zmeny zákona. Na základe tejto úpravy nie je možné odstúpiť od zmluvy bez zmluvnej pokuty,“ informuje na svojom webe Orange. Podobne je to aj pri zvyšných operátoroch.

Orange

Mobilný operátor Orange na svojom webe vytvoril kalkulačku, vďaka ktorej ľahko a rýchlo zistíte, koľko si priplatíte za svoje využívané služby. Ak si nepamätáte názov služby, môžete zadať aj výšku faktúry. Napríklad cena stredného paušálu s viazanosťou je momentálne 25 eur. Od prvého januára bude stáť 25,63 eur. Ide teda o navýšenie o 63 centov.

O2

Spoločnosť O2 na svojej stránke zverejnila prehľadný dokument, v ktorom nájdete porovnanie vybraných cien za najčastejšie poskytované služby pred zmenou a po zmene sadzby DPH. Niektoré z produktov a služieb nájdete aj v našej tabuľke.

Telekom

Telekom na svojej stránke tiež vytvoril samostatnú sekciu, ktorá sa venuje zmenám DPH od januára 2025. V časti cenníkov ale zatiaľ chýba dokument, ktorý by sa venoval konkrétnym cenám po novom roku. Nájdete tu len niekoľko praktických otázok a odpovedí.

4ka

Aj mobilný operátor 4ka pripravil prehľadný dokument s cenami pred zmenou a po nej. O tomto dokumente informoval svojich zákazníkov aj prostredníctvom SMS správy. „Vážený zákazník, od 1.1.2025 sa zmení sadzba DPH z 20 % na 23 %, čo môže mať vplyv na zvýšenie cien našich služieb. Zmeny nájdete: www.4ka.sk/zmeny-2025. Vaša 4ka,“ píše sa v spomínanej správe.

Nezabudnite si zmeniť aj svoje limity na platobnej karte, ak služby uhrádzate prevodom, trvalým príkazom alebo inkasom. Výšku upravte podľa nových cien, aby sa nestalo, že vám platba za služby z nejakého dôvodu nebude môcť odísť z účtu.