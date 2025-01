Donald Trump zachráni TikTok? Zrejme odloží jeho zákaz v USA

Donald Trump tancuje na predvolebnom zhromaždení vo First Horizon Coliseum v sobotu 2. novembra 2024 v Greensboro, N.C. Foto: SITA/AP

Novozvolený americký prezident Donald Trump zrejme odloží zákaz TikToku v USA. Aplikácia však pre zákon o jej zákaze už prestala v krajine fungovať. Informuje správa agentúry Reuters.

Trump v sobotu (18. 1.) uviedol, že po svojom nástupe do funkcie v pondelok (20. 1.) „s najväčšou pravdepodobnosťou“ dá TikToku 90 dní na vyriešenie situácie. Podľa zákazu, ktorý v piatok (17. 1.) potvrdil Najvyšší súd Spojených štátov, by aplikácia na zdieľanie krátkych videí mala v USA skončiť v nedeľu, ak ju jej čínsky vlastník ByteDance nepredá. TikTok má v USA okolo 170 miliónov používateľov.

„S najväčšou pravdepodobnosťou príde k predĺženiu o 90 dní, pretože je to vhodné,“ uviedol Trump v rozhovore pre televíziu NBC. „Ak sa tak rozhodnem, pravdepodobne to oznámim v pondelok.“ TikTok v piatok uviedol, že od nedele prestáva v USA fungovať, ak administratíva prezidenta Joea Bidena neposkytne spoločnostiam, ako sú Apple a Google, ubezpečenia, že po nadobudnutí účinnosti zákazu nebudú čeliť donucovacím opatreniam.

Biely dom odmietol piatkové vyjadrenie TikToku

Podľa zákona prijatého minulý rok a potvrdeného v piatok rozhodnutím Najvyššieho súdu má platforma do nedele prerušiť vzťahy so svojou čínskou materskou spoločnosťou ByteDance alebo zatvoriť svoju prevádzku v USA. Dôvodom sú obavy týkajúce sa národnej bezpečnosti v súvislosti s tým, akým spôsobom TikTok zhromažďuje údaje a aké má vzťahy s čínskou vládou. Biely dom odmietol piatkové vyjadrenie TikToku a v sobotu zopakoval, že je na nastupujúcej Trumpovej administratíve, aby prijala opatrenia. TikTok v sobotu neskoro večer miestneho času odpojil prístup svojim používateľom v Spojených štátoch. Stalo sa tak krátko pred tým, ako vstúpil do platnosti zákon o jeho zákaze.

„V USA bol prijatý zákon, ktorý TikTok zakazuje, čo, bohužiaľ, znamená, že ho zatiaľ nemôžete používať. Máme šťastie, že prezident Trump naznačil, že po nástupe do funkcie bude s nami spolupracovať na riešení, ako TikTok obnoviť,“ uviedla spoločnosť v oficiálnom vyhlásení. Do soboty 22.50 h washingtonského času (nedeľa 4.50 h SEČ) sa aplikácia nenachádzala v obchodoch s mobilnými aplikáciami spoločností Apple a Google. Keď používatelia TikToku otvorili aplikáciu, narazili na vyskakovacie okno s vyjadrením spoločnosti k situácii.

Perplexity AI ponúkla fúziu s TikTokom v USA

Spoločnosť Perplexity AI v sobotu (18. 1.) predložila oficiálnu ponuku na prevzatie TikToku. Informuje správa Reuters a CNBC. Americký startup, ktorý sa špecializuje na vyhľadávanie pomocou umelej inteligencie, predložil čínskej materskej spoločnosti TikToku, ByteDance ponuku, podľa ktorej by sa Perplexity AI zlúčil s TikTokom v USA. Vznikol by tak nový subjekt, ktorého súčasťou by boli Perplexity, TikTok U.S. a New Capital Partners.

Podľa zdroja oboznámeného so situáciou, ktorý si želal zostať v anonymite vzhľadom na dôvernú povahu potenciálnej dohody, by nová štruktúra umožnila, aby si väčšina existujúcich investorov spoločnosti ByteDance ponechala svoje podiely. Perplexity AI by zasa získala viac videa.

Akákoľvek potenciálna transakcia medzi Perplexity AI a ByteDance by zrejme trvala mesiace a TikTok už medzitým v USA prestal fungovať. Dôvodom je zákon o jeho zákaze, ktorý v piatok (17. 1.) potvrdil Najvyšší súd Spojených štátov. TikTok v sobotu neskoro večer miestneho času odpojil prístup svojim používateľom v Spojených štátoch. „V USA bol prijatý zákon, ktorý TikTok zakazuje, čo, bohužiaľ, znamená, že ho zatiaľ nemôžete používať. Máme šťastie, že prezident Trump naznačil, že po nástupe do funkcie bude s nami spolupracovať na riešení, ako TikTok obnoviť,“ uviedla spoločnosť v oficiálnom vyhlásení.