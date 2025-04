Digitálne občianske aj vodičské preukazy sú realitou: Verejnosť už upozorňuje na tieto nedostatky!

Občania Slovenskej republiky už nemusia mať pri sebe plastový občiansky alebo vodičský preukaz – stačí im mobilný telefón. Ministerstvo vnútra SR totiž oficiálne uviedlo do prevádzky dve nové mobilné aplikácie: eDoklady a eIdentita, ktoré prinášajú revolúciu v oblasti digitálnej identity. V prvej fáze slúžia ako digitálny OP a VP, neskôr umožnia aj podpisovanie dokumentov či komunikáciu so súkromným sektorom.

Aplikácia eDoklady funguje ako tzv. digitálna peňaženka, v ktorej si občan vytvorí digitálny rovnopis dokladu – momentálne občianskeho a vodičského preukazu. Tie môže následne použiť napríklad pri policajnej kontrole či na vybraných pobočkách Slovenskej pošty. Čoskoro sa má podpora rozšíriť aj na doručovateľov a ďalšie verejné aj súkromné služby.

Druhá aplikácia, eIdentita, slúži na prihlasovanie sa do elektronických služieb štátu – napríklad na portál slovensko.sk. Namiesto čítačky čipových kariet stačí mobil s NFC a rozpoznaním tváre, odtlačkom prsta či PIN kódom. Aplikácia vytvorí mobilnú elektronickú identitu (MeID), ktorú občan využije na bezpečné overenie svojej totožnosti a v budúcnosti aj na elektronický podpis dokumentov.

Rezort už má podpísané memorandá o spolupráci so Slovenskou poštou, železnicami, poisťovňami a ďalšími sektormi. Aplikácie sú momentálne v pilotnej fáze a ich využitie sa bude postupne rozširovať. Slovenská pošta napríklad umožňuje od 15. apríla na ôsmich vybraných pobočkách preukazovanie totožnosti prostredníctvom digitálneho občianskeho preukazu. V budúcnosti sa plánuje zavedenie QR kódov a rozšírenie aj na doručovateľov.

Dobrovoľné a bezpečné riešenie

Používanie digitálnych dokladov je dobrovoľné. Občan si ich môže aktivovať až po vydaní klasického fyzického preukazu a ich digitálna verzia slúži len ako doplnok. V prípade straty mobilu sa dá digitálna identita deaktivovať cez portál https://meid.minv.sk, kde nájdete aj všetky podrobnosti a návody k týmto aplikáciám.

Ministerstvo deklaruje, že aplikácie spĺňajú najvyššie bezpečnostné štandardy – vrátane viacnásobného šifrovania, zabezpečeného prenosu údajov a fyzickej ochrany serverov.

Ako si aktivovať digitálne doklady a mobilnú identitu?



Aby mohli občania využívať digitálne doklady v aplikácii eDoklady, musia si najskôr aktivovať mobilnú elektronickú identitu (MeID) cez aplikáciu eIdentita. K tomu potrebujú občiansky preukaz s čipom a mobilný telefón s podporou NFC (bezdrôtovej komunikácie na krátku vzdialenosť). Overenie identity prebieha buď priamo cez mobil – naskenovaním dokladu s čipom – alebo cez počítač s čítačkou kariet. Po úspešnom overení sa vytvorí bezpečnostný prístupový kľúč (tzv. passkey), ktorý umožní jednoduché a bezpečné prihlasovanie pomocou rozpoznania tváre, odtlačku prsta alebo PIN kódu.



Po aktivácii MeID si občan môže v aplikácii eDoklady vytvoriť digitálny rovnopis svojho občianskeho alebo vodičského preukazu. Tieto doklady sa nezobrazujú ako statické obrázky, ale ako interaktívne, bezpečne šifrované digitálne karty, ktoré možno použiť na overenie identity napríklad pri kontakte s políciou alebo na pošte. Digitálne doklady zatiaľ fungujú len v online režime, teda pri pripojení na internet, no ministerstvo plánuje spustiť aj offline verziu do konca roka 2025.

Používatelia hlásia viaceré nedostatky

Aj keď sú aplikácie eDoklady a eIdentita vnímané ako krok vpred v oblasti digitalizácie, viacerí používatelia na ne v recenziách v obchode Google Play upozorňujú aj na viaceré technické a používateľské nedostatky. Mnohé negatívne ohlasy sa týkajú zložitého procesu aktivácie a registrácie, ako aj technických chýb pri prihlasovaní. Problémom je najmä to, že aplikácie nefungujú offline – teda na predloženie digitálneho občianskeho preukazu je potrebné internetové pripojenie, čo môže byť v niektorých situáciách nepraktické alebo nefunkčné.

Plánujete aktívne využívať aplikácie eDoklady a eIdentita? Áno Nie Odoslať odpoveď

Niektorí používatelia upozornili aj na cyklenie aplikácie pri prihlasovaní, chýbajúcu možnosť biometrického prístupu či zložitosť celého systému pre menej technicky zdatných občanov. Objavili sa tiež obavy o bezpečnosť, keďže aplikácia vraj zostáva po zatvorení otvorená bez odhlásenia, čo môže predstavovať riziko pri strate alebo zneužití telefónu. V recenziách rezonuje aj výzva na zjednotenie systémov a zjednodušenie pre bežného používateľa.

Kritika aj od Slovensko.Digital

Hoci samotný zámer digitálnych dokladov odborná verejnosť víta, organizácia Slovensko.Digital kritizuje spôsob, akým boli aplikácie vytvorené a nasadené. Podľa nej MV SR obišlo štandardný proces vývoja IT systémov, chýbajú informácie o dodávateľoch a nákladoch, a podpisovanie dokumentov je stále podmienené čítačkou čipu. „Čo na to MIRRI, strážca informatizácie na Slovensku? Zdá sa, že potichu sleduje, ako si MV robí, čo chce, ignorujúc všetky procesy pri IT projektoch. Existuje dôvodné podozrenie, že zverejnená aplikácia eDoklady je v skutočnosti orezaný starý projekt Manažment osobných údajov,“ uviedol Ladislav Kovár zo Slovensko.Digital.

Za problematické Kovár považuje aj to, že na vytvorenie podpisov je stále potrebné použiť čítačku čipov občianskeho preukazu a počítač, pričom by tento proces mal byť už automatizovaný. Čítačky už štát navyše nevydáva zdarma s občianskymi preukazmi. „Pre mnohých občanov nastane teda situácia, že aplikáciu vôbec nebudú vedieť použiť na nič užitočné,“ dodal Kovár s tým, že na túto skutočnosť už rezort vnútra upozorňovali.

V ďalších fázach má Slovensko ambíciu napojiť sa na európsku digitálnu identitu, vďaka čomu budú môcť občania využívať digitálne doklady v celej EÚ. Postupne sa plánuje digitalizácia ďalších typov dokladov – ako sú rôzne potvrdenia, preukazy a licencie.