Digitálne doklady v mobile: Ministerstvo vnútra rozširuje možnosti využitia na Slovensku

Foto: TASR

Ministerstvo vnútra (MV) SR rozširuje spoluprácu v oblasti digitálnej identity a dokladov v mobile. Memorandum o spolupráci v stredu na pôde rezortu podpísali štátny tajomník Patrik Krauspe a výkonný riaditeľ Inštitútu pre reguláciu hazardných hier Dávid Lenčéš. TASR o tom informoval tlačový odbor kancelárie ministra vnútra.

„Je to ďalší krok pri zavádzaní digitálnej identity a dokladov v mobile do praxe, ktorý podľa nás prispeje k optimalizácii podmienok pre podnikanie v oblasti hazardných hier,“ povedal Krauspe. Doplnil, že vznikne pracovná skupina, ktorá bude riešiť integráciu digitálnych dokladov do procesov, poskytovanie asistencie pri vytváraní digitálnej identity, ako aj spoločné informačné kampane na jej podporu. „Okrem popularizácie a ďalšieho rozširovania možností využívania dokladov v mobile to vnímame ako ďalšiu nesmierne osožnú spoluprácu v oblasti tvorby bezpečnostných štandardov a s tým súvisiacich legislatívnych návrhov,“ dodal štátny tajomník.

Rezort podotkol, že aplikácie na vytvorenie digitálnej identity a dokladov v mobile si už stiahli stovky tisíc Slovákov. V pilotnej fáze projektu, ktorý ministerstvo vnútra spustilo 15. apríla, možno doklady v mobile predkladať dopravnej či poriadkovej polícii, na pobočkách Slovenskej pošty či využívať pri e-službách finančnej správy. „V dohľadnom čase ich začnú akceptovať aj hotely a cestovné kancelárie či Železnice Slovenskej republiky. S ďalšími záujemcami ministerstvo vnútra rokuje a na základe konzultácií identifikuje priority pri vývoji funkcionalít potrebných MVaplikácií,“ doplnilo ministerstvo.

Zdôraznilo, že doklady v mobile sú zatiaľ použiteľné len na území SR a ako cestovný doklad ich bude možné používať okolo roku 2027, keď by mali byť všetky členské štáty EÚ pripravené na spustenie projektu Európskej peňaženky digitálnej identity.

Zástupcovia rezortu vnútra nedávno v Bruseli informovali o aktuálnom stave a pokroku v oblasti vývoja nášho digitálneho riešenia. V tejto súvislosti Európska komisia oznámila, že pre členské štáty pripravuje podporný balík služieb. Jeho súčasťou budú vzorové prípadové štúdie, možnosť konzultácií medzi členskými štátmi, ako aj komunitné stretnutia expertov a implementátorov v oblasti digitálnej identity, dodalo MV.