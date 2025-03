Dávajte si pozor, čo kupujete: Ozbrojení colníci zadržali falošné smart hodinky za stovky tisíc eur! (foto)

Nie sú to len cigarety či oblečenie. Stále častejším terčom špekulantov je aj falošná elektronika. Potvrdilo sa to aj v prípade najnovšej akcie príslušníkov finančnej správy, ktorí zadržali tisícky falošných smart hodiniek.

Elektronický obchod a sklad priamo v Trnave. Takto jednoducho fungoval majiteľ tisícok falošných smarthodiniek, ktorý ich distribuoval nielen na Slovensko, ale aj do Českej republiky. Toto „podnikanie“ mu zmaril až nedávny zásah ozbrojených príslušníkov finančnej správy zo Stanice colného úradu Senica, ktorý preverovali predaj a skladovanie smart hodiniek v uvedenom sklade v Trnave.

„Po vykonaní prehliadky skladových priestorov hliadka zistila, že sa v nich nachádzajú smart hodinky, pri ktorých vzniklo podozrenie z falšovania ochrannej známky spoločnosti Huawei. Z tohto dôvodu ozbrojení príslušníci finančnej správy smart hodinky v celkovom počte 2 595 kusov zaistili,“ informovala finančná správa s tým, že svoje podozrenie oznámili aj zástupcovi majiteľa ochrannej známky, ktorý potvrdil, že ide o falšovaný tovar.

Zobraziť galériu (5) Zábery zo zaistenia falošných smart hodiniek v sklade v Trnave v marci 2025. Foto: finančná správa

Nešlo pritom o žiadnu lacnú záležitosť. Škoda, ktorá by vznikla predajom týchto falzifikátov ako originálnych výrobkov, bola totiž zástupcom majiteľa ochrannej známky predbežne vyčíslená na viac ako 220 000 eur. „Osobe, ktorá porušila zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi, uloží colný úrad pokutu od 3 000 eur do 67 000 eur podľa závažnosti a druhu porušenia. Za opakované porušenie uloží colný úrad pokutu až do výšky 135 000 eur,“ dodáva finančná správa.