Chystá sa veľký digitálny reštart: Tieto opatrenia by mali ukončiť elektronický chaos na úradoch!

Štát pripravuje nový zákon o e-Governmente, ktorý by mal zjednodušiť elektronickú komunikáciu s úradmi. Tá by mala byť po jeho prijatí pre občanov prijateľnejšia a dostupnejšia. Nový zákon by mal revidovať právnu úpravu elektronizácie výkonu verejnej moci tak, aby do budúcna viedla k skutočnej digitálnej transformácii.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pod vedením Samuela Migaľa predložilo do pripomienkového konania predbežnú informáciu k návrhu zákona o e-Governmente. Cieľom novej zákonnej úpravy má byť okrem iného upustiť od detailných technických úprav, ako aj inštitútov, ktoré v oblasti elektronického výkonu verejnej moci nenaplnili svoj účel.

Elektronizácia verejnej správy na Slovensku sa už viac ako desaťročie riadi zákonom o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci, skrátene známom aj ako zákon o e-Governmente. Ten ustanovuje spôsob, akým majú orgány verejnej moci postupovať pri elektronickom uplatňovaní výkonu svojej pôsobnosti. „Takmer všetky orgány verejnej moci využívajú na plnenie svojich úloh elektronické nástroje a informačné systémy verejnej správy a uplatňujú výkon verejnej moci elektronicky. Nie vždy je však elektronický výkon verejnej moci v plnom súlade so zákonom o e-Governmente,“ upozorňuje ministerstvo investícií.

V špecifických konaniach boli na základe aplikačnej praxe zistené napríklad aplikačné problémy súvisiace s uplatňovaním výkonu verejnej moci elektronicky, ktoré už v minulosti viedli k novelizáciám zákona o e-Governmente a zároveň aj k potrebe zjednodušiť elektronickú komunikáciu v pripravovanom návrhu zákona. „Zároveň niektoré inštitúty už nie je nevyhnutné upravovať detailne v zákone alebo ich zákonná úprava nenašla v aplikačnej praxi širšie opodstatnenie,“ dodáva rezort.

Nový zákon by tak mal upustiť od detailných technických úprav, ako aj inštitútov, ktoré v oblasti elektronického výkonu verejnej moci nenaplnili svoj účel. Zároveň bude cieľom návrhu zákona zjednodušiť právnu úpravu a samotný spôsob elektronickej komunikácie s orgánmi verejnej moci, ako aj prístup k nej tak, aby bola prijateľnejšia a dostupnejšia pre bežného používateľa.

Čo by malo občanov potešiť v praxi?

Návrh zákona bude podľa rezortu Samuela Migaľa naďalej vychádzať z inštitútov a konceptov, ktoré sa v aplikačnej praxi osvedčili a ktoré sú použiteľné aj do budúcna v procesoch výkonu verejnej moci a v rámci naplnenia princípov digitálnej transformácie verejnej správy.

Občania by sa tak mohli dočkať napríklad využitia princípu „jedenkrát a dosť“ na účely riadneho zabezpečenia zdieľania a výmeny údajov pri výkone verejnej moci. V praxi by to mohlo znamenať, že občan alebo podnikateľ, by musel štátu určitý údaj poskytnúť len raz a všetky verejné inštitúcie si ho potom medzi sebou zdieľajú a opakovane už nevyžadujú. Taktiež by sa malo novým zákonom rozšíriť centrálne doručovanie.

Nový zákon by mal upraviť aj právny základ pre sprístupnenie štátnych informačných technológií verejnej správy na použitie v širších právnych vzťahoch.

Do prípravy nového zákona o e-Governmente formou zasielania podnetov či návrhov v intenciách vecného zamerania sa môže zapojiť aj verejnosť, a to do 23. mája tohto roka. Následne by sa v júli malo začať aj pripomienkové konanie k samotnému návrhu zákona.