Brusel obvinil prevádzkovateľa TikToku z porušovania pravidiel EÚ: Hrozí mu pokutou!

Foto: unsplash.com/Jonathan Kemper

Európska komisia (EK) obvinila prevádzkovateľa čínskej platformy Tiktok z porušovania pravidiel EÚ pre netransparentnosť v reklame. Komisia, ktorá v EÚ plní aj funkciu protimonopolného úradu, to dnes uviedla v tlačovej správe. TikTok, ktorý patrí čínskej firme ByteDance, sa môže k predbežnému nálezu vyjadriť. Ak však podozrenie komisie nevyvráti, hrozí mu pokuta až do šiestich percent z ročného globálneho obratu.

TikTok prevádzkuje platformu pre zverejňovanie krátkych videí. Komisia firmu začala vyšetrovať vlani vo februári pre podozrenie, že sa neriadi požiadavkami podľa unijného nariadenia o digitálnych službách DSA. Vadilo jej, že TikTok nezverejnil úložisko reklám, čo by umožnilo ľahšie odhaľovať podvody.

„Komisia zistila, že TikTok neposkytuje potrebné informácie o obsahu reklám, užívateľoch, na ktorých reklamy zacieľujú, ani o tom, kto za reklamy zaplatil. Navyše úložisko reklám TikToku neumožňuje verejnosti komplexne vyhľadávať reklamy na základe týchto informácií, čo obmedzuje užitočnosť tohto nástroja,“ uviedla EK.

TikTok si v posledných rokoch získal značnú obľubu najmä medzi mladými z celého sveta. Len v Európe má zhruba 175 miliónov užívateľov. TikTok samostatne údaje o hospodárení nezverejňuje, agentúra Bloomberg ale v apríli napísala, že spoločnosť Bytedance za minulý rok zvýšila tržby o 29 percent zhruba na 155 miliárd dolárov. Rôzne odhady uvádzajú, že samotný Tiktok mal za minulý rok tržby z reklamy okolo 24 miliárd USD a že za tento rok by tržby mohli predstavovať až 33 miliárd USD.

Začiatkom mesiaca dostal prevádzkovateľ TikToku v EÚ pokutu 530 miliónov eur za nedostatky pri ochrane osobných údajov. Sankciu mu vymerala írska Komisia pre ochranu údajov (DPC), ktorá koná v mene EÚ. Zároveň TikToku nariadila, že ak správu údajov neuvedie do súladu s požiadavkami do šiestich mesiacov, musí prestať zasielať údaje o únijných užívateľoch do Číny. TikTok uviedol, že sa proti rozhodnutiu odvolá.