Biely dom rokuje o kúpe väčšinového podielu v TikToku americkými firmami

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa rokuje o možnosti, že by sociálnu sieť zameranú na tvorbu krátkych videí TikTok z veľkej časti kúpili americké firmy a jej doterajší vlastník čínska spoločnosť ByteDance by v nej mal menšinový podiel. S odvolaním sa na dva nemenované zdroje o tom v sobotu informoval americký verejnoprávny rozhlas NPR.

„ByteDance by z tohto podniku neodišiel, ale minimalizovalo by sa čínske vlastníctvo,“ povedal NPR jeden zo zdrojov. Na algoritmy aplikácie TikTok, zber dát a aktualizácie softvéru by dohliadala firma Oracle, na ktorej cloudových serveroch už sú v USA uložené údaje o užívateľoch tejto aplikácie. Ďalším možným investorom by podľa NPR mala byť spoločnosť Microsoft.

Zástupcovia firmy Oracle a Bieleho domu podľa NPR o tejto záležitosti rokovali v piatok a ďalšiu schôdzku majú na budúci týždeň.

Hovorca firmy Microsoft vec odmietol komentovať a TikTok, Oracle ani Biely dom na žiadosť o vyjadrenie nereagovali, napísal web NPR.

Čínski predstavitelia údajne rokujú o predaji aktivity TikToku v USA Elonovi Muskovi

V médiách sa nedávno objavili aj informácie o tom, že čínski predstavitelia rokujú o možnosti predať aktivity siete TikTok v USA miliardárovi Elonovi Muskovi, ktorý je blízkym spojencom Trumpa. Musk už vlastní sociálnu sieť X, ktorú kúpil v roku 2022 za 44 miliárd dolárov.

Trump vydal príkaz nevymáhať zákaz TikToku počas 75 dní

Americký Kongres vlani v apríli prijal zákon zakazujúci sieť TikTok v USA v prípade, že ju čínska materská spoločnosť ByteDance do 19. januára 2025 nepredá. Predaj sa však do stanoveného termínu neuskutočnil, čo pred týždňom viedlo k dočasnému prerušeniu prevádzky tejto siete. Trump po svojej pondelkovej inaugurácii vydal príkaz, podľa ktorého by ministerstvo spravodlivosti nemalo zákaz TikToku počas 75 dní vymáhať.

Za schválením zákona o zákaze TikToku v USA stáli obavy, že sieť predstavuje bezpečnostné riziko a môže slúžiť čínskym záujmom. Americké úrady však verejne nepredložili dôkazy o tom, že by čínsky štát takýmto spôsobom špehoval Američanov alebo zasahoval do spôsobu, akým platforma predkladá užívateľom obsah. Samotné vedenie siete takéto podozrenia odmieta a tvrdí, že americké ministerstvo spravodlivosti nesprávne vyhodnotilo väzby aplikácie na Čínu.