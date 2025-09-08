ASML investuje 1,3 miliardy do Mistralu: Najväčší európsky obchod v umelej inteligencii

Spoločnosť ASML, ktorá má monopol pri výrobe tých najmodernejších strojov na produkciu čipov, sa rozhodla investovať 1,3 miliardy eur do francúzskej spoločnosti Mistral zaoberajúcej sa umelou inteligenciou. Uviedli to v pondelok viaceré holandské médiá s odkazom na správu tlačovej agentúry Reuters, informuje spravodajca TASR.
Plánovaná investícia výrobcu čipových strojov so sídlom vo Veldhovene neďaleko Eindhovenu urobí z holandskej firmy najväčšieho akcionára v spoločnosti Mistral, s nárokom na získanie miesta v predstavenstve francúzskej spoločnosti.
Táto kapitálová injekcia by zároveň urobila z Mistralu najcennejšiu európsku spoločnosť zaoberajúcu sa umelou inteligenciou s hodnotou približne 10 miliárd eur. Spoločnosť Mistral v roku 2023 založili bývalí výskumníci spoločností DeepMind a Meta.
Holandský denník Financieele Dagblad upozornil, že spoločnosť ASML už využíva umelú inteligenciu na zefektívnenie svojich strojov na výrobu čipov, ale doteraz si túto technológiu vyvíjala prevažne interne. Investícia do Mistralu podľa denníka ešte viac posilní pozíciu holandskej firmy ako európskeho lídra v tomto odbore.
ASML je jedna z mála európskych firiem, ktorá sa dostala na zoznam technologických gigantov vo svete. Vďaka strojom ASML je možné vyrábať tie najmodernejšie čipy, na ktoré je odkázaná aj umelá inteligencia a moderná pokroková medicína.